Кримінальне переслідування активіста Стерненка політично мотивоване, - Українська Гельсінська спілка з прав людини

Українська Гельсінська спілка з прав людини застерігає Офіс Генеральної прокурора та Службу безпеки України від політичних рішень у ході слідства у так званій справі Сергія Стерненка та вважає кримінальне переслідування активіста політично вмотиваним.

Про це йдеться у відкритій заяві УГСПЛ, інформує Цензор.НЕТ.

"У трьох кримінальних провадженнях, де Сергій Стерненко є потерпілим, йдеться про три послідовні напади на Сергія, у жодному з яких слідством не встановлені замовники та досі не притягнуті до кримінальної відповідальності виконавці. Так, один із підозрюваних у третьому нападі на Сергія Олександр Ісайкул переховується від слідства, проте не оголошений ні в національний, ні в міжнародний розшук. Просувань у провадженнях щодо нападів на Стерненка за останній час не зафіксовано.

Натомість слідчі зосередилися на оголошенні підозри Сергієві, який, не отримавши державної охорони після перших двох нападів, змушений був захищати своє життя та здоров’я і під час третього нападу завдав поранень одному з нападників Івану Кузнєцову, внаслідок яких той помер. Проте слідство відкидає обставини, що передували третьому нападу, а також сам факт замовного нападу, оголошуючи Стерненку підозру навіть не у перевищенні необхідної оборони, а в умисному вбивстві", - заявляють в УГСПЛ.

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Викликає тривогу правозахисників також інформація про політичний тиск на слідство, що регулярно з’являється в медіа. Так, про тиск у справі Стерненка раніше заявляли колишній Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, його заступник Віктор Трепак. Напередодні вручення підозри Стерненку журналісти "Слідство.Інфо" повідомили про те, що Андрій Радіонов, який очолював групу прокурорів у справі, під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для здійснення парламентського контролю за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів розповів, що Генеральний прокурор Ірина Венедіктова тиснула на нього та вимагала підписати підозру Сергію Стерненку, а після відмови Радіонов був відсторонений від справи.

УГСПЛ вважає такі дії очільників правоохоронних органів "кричущим порушенням принципів правосуддя" і закликає Державне бюро розслідувань перевірити та розслідувати озвучену в ЗМІ інформацію щодо політичного тиску у справі Стерненка.

"Такі рішення і дії зі сторони правоохоронних органів, а тим більше їх очільників, неефективне розслідування та політичний тиск на слідство тягнуть за собою порушення Конвенції про захист прав і основоположних свобод. Багаторічний правозахисний досвід свідчить про те, що рано чи пізно причетність до таких порушень окремих осіб стає явною, а оцінку їм дають міжнародні судові інстанції", - зауважують в УГСПЛ.

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Сьогодні Стерненкові повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Крім того, сьогодні йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.