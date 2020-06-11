Підозри ДБР, які намагалися вручити Порошенку, зліплені на піску, - Яценюк
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Яценюк підкреслив: "Мої відносини як прем’єр-міністра з п’ятим президентом Петром Порошенком надто складні. І далеко не з моєї вини.
Тому я буду не про Порошенка, а про верховенство права, справедливість і успішну Україну.
Неадекватні підозри, чи то вручені, чи то не вручені колишньому президенту України, суперечать всім трьом постулатам.
Указ про призначення якогось чиновника точно має більше законності, ніж указ про розпуск парламенту без належних підстав.
Виконавці політичних переслідувань проти Юлії Тимошенко також хотіли вислужитися. Добре відомо, чим це закінчилось.
Беззаперечні докази скоєння злочину тягнуть за собою пред’явлення звинувачення і доказування вини в суді прокуратурою, а також своєї невинуватості обвинуваченим. Звинувачення мають бути беззаперечними, однозначними, ґрунтовними і неспростовними! А не зліпленими на піску. В іншому разі, результатом стане підтвердження української традиції політичних переслідувань, жорстка реакція вільного світу, шампанське в Кремлі і, як завжди, щуряча позиція всіх організаторів з показуванням пальців на самий верх.
Це не шлях успішної України і влади, якщо вона демократична".