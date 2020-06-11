У Комітеті фінансової і митної політики з'явився проєкт постанови про незадовільну роботу НБУ, - "слуга народу" Чернєв

У Комітеті Верховної Ради з фінансової та митної політики з'явився драфт Постанови про незадовільну роботу Національного банку України.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив народний депутат з фракції партії "Слуга народу" Єгор Чернєв, інформує Цензор.НЕТ.

"У Комітеті фінансової і митної політики з'явився драфт Постанови про незадовільну роботу НБУ. Який, м'яко кажучи, дивує своєю однобічністю. А ще більше - часом своєї появи: після отримання траншу від МВФ. І це на тлі зниження облікової ставки до 6%", - написав нардеп.

Чернєв також прокоментував оголошення про підозру активісту Сергію Стерненкові.

"Сергію Стерненкові оголосили підозру за ст. 115 в умисному вбивстві (really?!). Це після трьох нападів на нього? І тут у нашої ТСК щодо нападів на Катерину Ганзюк й інших активістів багато питань, які вже завтра будуть відображені у звіті", - зазначив Чернєв.

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