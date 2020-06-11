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92% бібліотек в Україні не мають якісного інтернету, - Мінцифри

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92% бібліотек в Україні не мають якісного інтернету, - Мінцифри
Мінцифри провело дослідження наявності підключення до оптоволоконних ліній зв'язку та наявності Wi-Fi мережі в 16 тис. українських бібліотек, які в перспективі можуть стати цифровими хабами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації.

Картина щодо підключення бібліотек до інтернету має такий вигляд:
📌 До будь-якої технології підключені лише 4,6 тис. - це 29%.
📌 Виняток - тільки Київ, де 90% бібліотек мають інтернет.
📌 Доступ до Wi-Fi мережі у 3,7 тис. бібліотек.

До оптики підключені тільки 954 бібліотеки із загальної кількості. Тобто 92% бібліотек не мають якісного інтернету, зазначили в міністерстві.

92% бібліотек в Україні не мають якісного інтернету, - Мінцифри 01

Топ коментарі

  • я гражданин Украины
    я в це невірю- це наклеп..., уже цілий РІЕ зЄлценосний при МОНО владі , і такий пІпец....
    напевне він все це виправить при своему ДРУГОМУ терміні...
  • Лестор Нетописец
    Точно! Библиотека это ж место, где собираются посоны пивася под чипсы попить. Интернет там точно не к надобности.
  • Baks13
    Пєчалька...
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