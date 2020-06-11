Українська делегація провела зустріч із російською стороною ТКГ напередодні робочої поїздки в Париж 12 червня, - ОП

Під час візиту до Білорусі українська делегація в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі провела зустріч із російською стороною з метою обговорення підвищення ефективності роботи групи.