Потрібні кошти для придбання дорогих ліків для онкохворого воїна, - волонтер Юсупова
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у Фейсбуці.
Юсупова зазначила: "Люди, дуже потрібно оплатити онкохворому воїну дорогі ліки, оплатити витратні матеріали та медпрепарати, закупити дексалгін в ампулах, залишилося лише кілька пачок.
Війна на жаль не закінчується, новини з фронту вельми тривожні. Щодня обстріли наших позицій. За останні п'ять діб 14 поранених і контужених. Ми продовжуємо допомагати пораненим у госпіталях. Купуємо необхідне в холодильники, одяг і все, що потрібно.
Сьогодні я оплатила воїну медпроцедуру в клініці (9 тис), до цього на передову ще 10 тис., мед. апарат + балони 52 тис. грн, ліки 9300 + 2 рази в тиждень продукти. Чеки публікую.
Допомагаємо хто чим може. З приватбанку та інших банків можна легко переказати на монобанк. Картка для допомоги 5358 3853 2000 2464, монобанк, Юсупова Наталя".