Зеленський звільнив Шамшура і призначив Омельченка послом у Франції
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі глави держави.
Так, у тексті указу №219-2020 сказано: "Призначити Омельченко Вадима Володимировича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Французькій Республіці.
В іншому указі, за №218-2020, зазначається: "Звільнити Шамшура Олега Владиславовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Французькій Республіці та з посади Постійного Представника України при ЮНЕСКО за сумісництвом".
Вадим Омельченко народився в 1963 році. Закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого. Заслужений юрист України.
Проходив службу в органах внутрішніх справ на посадах оперативного складу.
Двічі працював радником спікерів парламенту України, керував групою радників віцепрем'єр-міністра України з економічних реформ, а також обіймав посаду консультанта парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
Омельченко викладав у Дипломатичній академії при МЗС України, читав лекції в Інституті Міжнародних відносин Київського національного університету імені Т. Шевченка.
З 2006 року - президент Інституту Горшеніна. Виступає з лекціями і доповідями в Ecole Militaire, Національної асамблеї і Сенаті Франції, неодноразово давав інтерв'ю й експертні коментарі про ситуацію в Україні провідним французьким виданням, зокрема Le Monde, La Croix, La Tribune.