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Загальна смертність не вказує зростання порівняно з аналогічним періодом минулого року, - Ляшко

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Загальна смертність не вказує зростання порівняно з аналогічним періодом минулого року, - Ляшко
COVID-19 не вплинув на загальні показники смертності в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Загальну смертність по Україні ми можемо побачити, зайшовши на сайт Держстату та побачивши динамку. Вона не показує зростання порівняно з аналогічними періодами минулого року", - сказав він в ефірі радіо НВ в четвер, коментуючи зміни методики публікації Держстатом інформації про причини смертності під час карантину.

"Держтат не відмовився давати інформацію про причини смертності під час карантину. Він просто трохи інакше в період карантину збирає цю інформацію, тому нема розбиття за певними нозологіями", - сказав Ляшко.

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Топ коментарі

  • Самтакой
    Бабка, мне молоко из села несколько лет привозившая, порезала козы. Потому что не могла продаь молоко, и купить животинке кормов. Я то другого поставщика нашел, а вот как той бабке, слегшей с предынфарктным , от карантинных переживаний, жить дальше, если всякие враги рода человеческого лишают ее возможности приехать в город к детям, и соответственно, дети к ней тоже не наездятся. Помрет она не от короновируса, а от стрессов из - за ваших карантинов - дурантинов.
  • 133133
    а чё тогда такой ажиотаж из-за 900 человек ?
  • Юрій Ан
    Дык, откройте статистику!
    Расцениваю его заявление, как явку с повинной.
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