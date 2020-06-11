Новини

З 12 червня збільшиться кількість доріг, де швидкісний режим контролюватиметься приладами TruCAM, - патрульна поліція. ІНФОГРАФІКА

30 48319
З 12 червня збільшиться кількість доріг, де швидкісний режим контролюватиметься приладами TruCAM, - патрульна поліція. ІНФОГРАФІКА
З 12 червня збільшиться кількість ділянок доріг, де використовуватимуться прилади для фіксації швидкісного режиму TruCAM.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Патрульної поліції.

З'являться 24 нові ділянки контролю, також буде збільшено кількість приладів на 7 ділянках, де вони вже розміщені.

Всього на дорогах України працюватиме 115 приладів TruCAM, а вимірювання проводитимуться на 209 ділянках.

З 12 червня збільшиться кількість доріг, де швидкісний режим контролюватиметься приладами TruCAM, - патрульна поліція 01

Читайте також: За 10 днів роботи системи автофіксації кількість порушень швидкісного режиму знизилася вдвічі, - Аваков. ІНФОГРАФІКА

З 12 червня збільшиться кількість доріг, де швидкісний режим контролюватиметься приладами TruCAM, - патрульна поліція 02

Також читайте: Камери автофіксації зареєстрували чергові антирекорди порушень ПДР: 45 автомобілів мчали зі швидкістю 170 км/год., один - 209 км/год., - МВС. ФОТО

З 12 червня збільшиться кількість доріг, де швидкісний режим контролюватиметься приладами TruCAM, - патрульна поліція 03

Топ коментарі

  • Dnipro 75ed19bb
    Лучше бы увеличили кол-во скоростных дорог.
  • Dnipro 75ed19bb
    которых у нас нет
  • radeon
    Позорище.Дорог нету вообще,люди убиваются в ямах на 20 кмч (вспомните министра инфраструктуры на Закарпатье),а этим дебилам абы гайки людям закручивать.Может сначала стоило дороги сделать,а потом эту клоунаду за наши деньги устраивать?
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини