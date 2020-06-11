З 12 червня збільшиться кількість доріг, де швидкісний режим контролюватиметься приладами TruCAM, - патрульна поліція. ІНФОГРАФІКА

З 12 червня збільшиться кількість ділянок доріг, де використовуватимуться прилади для фіксації швидкісного режиму TruCAM.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Патрульної поліції.

З'являться 24 нові ділянки контролю, також буде збільшено кількість приладів на 7 ділянках, де вони вже розміщені.

Всього на дорогах України працюватиме 115 приладів TruCAM, а вимірювання проводитимуться на 209 ділянках.

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