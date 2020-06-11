Кулеба виступив за впровадження "промислового безвізу" для членів Східного партнерства, - МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час міністерської відеоконференції ініціативи ЄС "Східне партнерство" виступив за розширення можливостей для вільної торгівлі та запровадження "промислового безвізу", доступ до Єдиного цифрового ринку ЄС, інтеграцію енергетичних ринків, спільну реалізацію Європейської зеленої угоди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"Дмитро Кулеба перелічив окремі пріоритети України у рамках "Східного партнерства" і представив чітке бачення української сторони щодо наповнення "Східного партнерства" новими ініціативами, зокрема розширення можливостей для вільної торгівлі та запровадження "промислового безвізу", доступ до Єдиного цифрового ринку ЄС, інтеграція енергетичних ринків, спільна реалізація Європейської зеленої угоди", - повідомило МЗС в четвер.

Зазначається, що у зустрічі також взяли участь Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель, глави зовнішньополітичних відомств держав-членів ЄС, а також Східних партнерів ЄС – Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії та Молдови.

Три асоційовані партнери, Україна, Грузія та Молдова, спільно виступили з ініціативою запровадження у рамках "Східного партнерства" формату посилених діалогів "ЄС+3".

Крім того, Кулеба подякував Європейському Союзу за фінансову та гуманітарну допомогу, надану Україні для боротьби з пандемією COVID-19 та її соціально-економічними наслідками. Міністр окремо відзначив важливість підтримки малого і середнього бізнесу, а також вразливих верств населення у регіонах, що найбільше постраждали внаслідок російської агресії.

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"У цьому контексті, глава МЗС також запропонував: розширити програми економічного відновлення ЄС на регіон "Східного партнерства"; розглянути можливість перенесення ланцюжків постачання товарів ближче до кордонів ЄС, зокрема, до України; залучити країни "Східного партнерства", і особливо Україну з її потужним транзитним потенціалом, до проєктів у рамках Європейсько-Азійської Стратегії сполучення ЄС", - підкреслили в МЗС.

Дмитро Кулеба окремо наголосив на важливості збереження свободи пересування між ЄС та країнами Східного партнерства. Він зауважив, що відкриття зовнішніх кордонів ЄС для українських туристів, бізнесменів та перевізників є важливим для України у контексті посткризового відновлення.

Значну увагу під час дискусії було приділено темі боротьби із дезінформацією, яка значно активізувалась під час пандемії коронавірусу.

Міністр, зокрема, запропонував заснувати дискусійну панель щодо боротьби з дезінформацією для напрацювання відповідних рішень, залучити учасників Східного партнерства до діяльності Європейського центру з протидії гібридним загрозам, залучити зацікавлених партнерів до роботи Агентства ЄС з питань мережевої та інформаційної безпеки та Системи швидкого оповіщення ЄС.

Кулеба закликав до посилення безпекового виміру співробітництва у рамках "Східного партнерства" та більш активного залучення ЄС до врегулювання конфліктів у регіоні.

Глава МЗС України позитивно відзначив рішення Єврокомісії визначити економіку, зв’язок та стійкість пріоритетами майбутнього "Східного партнерства" і підтримку цих пріоритетів Високим представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозепом Боррелем та Комісаром ЄС з питань сусідства та розширення Олівером Варгеї.

Також Кулеба привернув увагу партнерів до російської агресії та тимчасової окупації Донбасу та Криму, що тривають, та подальшого утримання Росією українських політв’язнів.

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