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"Богдан обпісяв президента і Єрмака, вони мовчки витруться" - Бродський

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"Богдан обпісяв президента і Єрмака, вони мовчки витруться" - Бродський
Президент України Володимир Зеленський і глава ОП Андрій Єрмак не відповідатимуть на критику на їхню адресу з боку ексглави Офісу президента Андрія Богдана.

Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив бізнесмен Михайло Бродський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Не можу не помудрагелити: як ви думаєте, президент і Єрмак витруть плювок чи викличуть Богдана на дуель? Це навіть плювком не назвеш, скорше обпісяв. Упевнений, що мовчки витруться, уроки вулиці у них є в їхньому безтурботному житті. Краще промовчати", - написав Бродський.

Нагадуємо, Зеленський в інтерв'ю заявив, що "влада була некорисна" для ексглави ОП Андрія Богдана. У відповідь Богдан заявив, що президент Зеленський перетворив владу "на посміховисько".

Богдан обпісяв президента і Єрмака, вони мовчки витруться - Бродський 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ви перетворили владу на посміховисько. Вами маніпулюють, - Богдан звернувся до Зеленського

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Топ коментарі

  • Иллария Соняшникова
    Теперь стало понятно, когда богдан говорил в зоопарке "козлятина ты дурная", то кого конкретно имел он ввиду.
  • Майкл Козырный
    "Богдан обписял президента и Ермака, они молча вытрутся" - Бродский - Цензор.НЕТ 3870
  • Who's Here
    "Богдан обписял президента и Ермака, они молча вытрутся" - Бродский - Цензор.НЕТ 2012
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