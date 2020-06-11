"Богдан обпісяв президента і Єрмака, вони мовчки витруться" - Бродський
34 088155
Президент України Володимир Зеленський і глава ОП Андрій Єрмак не відповідатимуть на критику на їхню адресу з боку ексглави Офісу президента Андрія Богдана.
Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив бізнесмен Михайло Бродський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Не можу не помудрагелити: як ви думаєте, президент і Єрмак витруть плювок чи викличуть Богдана на дуель? Це навіть плювком не назвеш, скорше обпісяв. Упевнений, що мовчки витруться, уроки вулиці у них є в їхньому безтурботному житті. Краще промовчати", - написав Бродський.
Нагадуємо, Зеленський в інтерв'ю заявив, що "влада була некорисна" для ексглави ОП Андрія Богдана. У відповідь Богдан заявив, що президент Зеленський перетворив владу "на посміховисько".