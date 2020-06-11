Глава Донецької ОДА Кириленко запропонував встановлювати на території КПВВ банкомати, щоб виплачувати пенсії жителям окупованих територій

Донецька обласна держадміністрація виступає проти відкриття КПВВ, але за надання можливості отримати українські пенсіїї людям з тимчасово окупованих територій.

Про це 11 червня на пресбрифінгу в Краматорську заявив голова Донецької військово-цивільної обладміністрації Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Яка позиція облдержадміністрації? Це наразі не відкривати пункти пропуску в’їзду-виїзду. Але забезпечити, і розроблений певний механізм отримання пенсій пенсіонерами, які будуть рухатись з тимчасово окупованої території", - сказав очільник області.

Він зазначив, що пропозиція отримання пенсіонерами пенсії не передбачає відкриття КПВВ.

"Саме для того, щоб зняти цю напругу, люди мають можливість просто прийти на підконтрольну територію, тобто вийти з "нуля" на територію КПВВ та отримати пенсію, але без допуску далі на територію підконтрольну. Отримали пенсію – і повернулися назад, тому що це основна їхня ціль на цьому етапі, щоб не рухатися далі", - пояснив Кириленко.

Він припустив, що це буде складно, бо це потрібно багато банкоматів, багато готівки. Це також буде 2-3 години на день і декілька разів на тиждень, не більше, тому, звичайно, буде багато незадоволених.

"Це поетапно буде давати можливість отримати пенсіонерами грошові кошти, які їм на картковкі рахунки надходили протягом трьох місяців. Але це передбачає отриманння, але не перехід на підконтрольну територію", - сказав Кириленко.

Читайте також: Окупанти зірвали відкриття КПВВ на Донбасі і відмовляються пропускати людей