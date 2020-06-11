Спека на коронавірус не впливає, нічого не закінчилося, - заступник міністра охорони здоров'я Микичак

Поки не можна говорити про сезонність коронавірусу або про те, що його може вбити спека. Захистити себе можна тільки за допомогою використання рукавичок і масок, миття рук і відмови від масових заходів.

Про це заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак розповіла в ефірі ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

"Насправді, говорити про те, що зміна погоди або сезонність впливають на коронавірус, дуже складно. Бо сам коронавірус дуже незвичайний, не надто вивчений, мало прогнозований. Тому, швидше за все, зростання кількості хворих не може корелювати з сезонністю", - пояснила Микичак.

За її словами, нині в міністерстві розглядають кілька причин різкого зростання кількості інфікованих. Насамперед йдеться про недотримання українцями правил карантину, який діє до цього дня.

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"Ми розглядаємо низку причин, чому сьогодні підйом захворюваності в багатьох областях України. Отже, це передусім тому, що ми стали недбало ставитися до тих простих правил, які рекомендують епідеміологи, Всесвітня організація охорони здоров'я. Ми вирішили, що карантин закінчився. Насправді, нічого не закінчилося. Карантин не може бути вічним, але ми маємо дотримуватися простих, елементарних правил. Ми повинні десь втратити трохи в комфорті, десь не піти святкувати, не піти в ресторан, не відвідати масовий захд. Але одягнути рукавички, маски, помити зайвий раз руки", - підкреслила заступниця міністра охорони здоров'я.

Нагадаємо, в Україні станом на 11 червня зафіксовано 29 070 випадків захворювання COVID-19. Від початку пандемії померло 854 особи. За останню добу зафіксували 689 нових випадків.