Через розкрадання російського фінансування в "корпусах ЛДНР" некомплект охочих воювати, - ЗМІ

Злодійством у так званому "міністерстві оборони ДНР" упритул зацікавилися російські військові і правоохоронні органи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DonPress.

"1 і 2 АК ЛДНР" структурно входять у Південний військовий округ РФ і з нього отримують фінансування, матеріально-технічне забезпечення.

"А в т.зв. "міноборони ДНР" служать настільки "талановиті" хлопці, що їхнє тотальне злодійство не помітити вже просто неможливо. Як результат, вище російське військове командування прийшло до невтішного висновку: якщо процес не зупинити, то армія бойовиків може зовсім розвалитися. Як результат: пожвавилася робота створеної ще 23 серпня 2019 року згідно з розпорядженням т.зв. "глави ДНР" № 251 "ліквідаційної комісії з ліквідації міністерства оборони ДНР", причому сам документ - секретний, тому на офіційному сайті т.зв. "глави республіки" його зі зрозумілих причин не знайдеш", - повідомляє Телеграм-канал "Донбаський кейс".

Ресурс із посиланням на джерела зазначає, що комісія отримала матеріали щодо майна переданого т.зв. "МО ДНР адміністрацією м.Донецька", частину даних щодо його фінансової діяльності, а також боргів, які НЗФ накопичили перед кредиторами і не забули скласти список всіх транспортних засобів на балансі т.зв. "Міністерства":

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"Комісія також серйозно перетрусила архіви, отримавши "безліч цікавих документів", які, починаючи з 2014 року були передані в т.зв. "державний архів ДНР", кажуть, що "нарили багато чого цікавого". Судячи з усього, в 2019 році керівництво т.зв. "міноборони ДНР" - пронесло, справа обмежилася перевірками міндоходів, пенсійного фонду та інших органів типу соціального страхування, за результатами яких Д. Пушиліну доповіли про стандартні в таких випадках "ліквідації окремих порушень, що не впливає на оборону республіки"" .

При цьому через розкрадання фінансів члени НЗФ "1 і 2 АК ЛДНР", а в реальності Південного військового округу, втомившись від безгрошів'я і незадовільних соціально-побутових умов служби почали просто "розбігатися". На даний момент у військових частинах "республік" спостерігається настільки значний некомплект кадрів, що це призвело до "перетасування" решти членів НЗФ.

Ресурс уточнив: "Проблему намагалися вирішити за допомогою мобілізації під час нещодавньої "повної бойової готовності", але і з цим не зрослося, реально повернути на службу не вдалося практично нікого. Зараз "нова хвиля" спроб вирішення питання: т.зв. "військкомати республік" за допомогою російських кураторів знову намагаються запросити на службу росіян, для "боротьби з бандерівцями", також, до речі, малоуспішно. У цьому всьому найсмішніше, що рано чи пізно прийде час, коли точно так само "тихо і непомітно" почне роботу нова російська комісія: з ліквідації самих "ЛДНР", тож поки нехай тренуються на т.зв. "міноборони", напрацьовані методики надалі на користь підуть".