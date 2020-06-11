Єрмак у Мінську обговорив подробиці майбутнього візиту Зеленського в Білорусь

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив з главою Адміністрації президента Республіки Білорусь Ігорем Сергієнком поглиблення українсько-білоруського співробітництва та запланований візит президента України Володимира Зеленського в Білорусь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі президента України.

"Учасники зустрічі обговорили майбутній офіційний візит президента України Володимира Зеленського до Білорусі, який попередньо запланований на жовтень цього року. Сторони висловили сподівання, що епідемічна ситуація не завадить участі президентів двох країн у третьому Форумі регіонів України та Республіки Білорусь, який має відбутися восени у білоруському Гродні", - сказано в повідомленні.

Також сторони обговорили поглиблення українсько-білоруського співробітництва.

"Співрозмовники відзначили хорошу динаміку збільшення товарообігу між двома країнами й висловили надію, що пандемія коронавірусу не матиме значного негативного впливу на двостороннє економічне співробітництво", - сказано в повідомленні.

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Крім того Єрмак та Сергієнко обговорили співпрацю в галузі інфраструктури. Зокрема йшлося про значні успіхи поновлення транзиту нафти через територію України на Мозирський НПЗ.

Окремо керівник ОП України подякував білоруській стороні за надання переговорного майданчика для роботи Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Єрмак та Сергієнко детально обговорили питання боротьби двох країн з коронавірусом та висловили сподівання, що урядам України та Білорусі вдасться мінімізувати вплив пандемії на двосторонню економічну співпрацю.

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Під час візиту також відбулася низка зустрічей з членами новопризначеного уряду Білорусі для збереження високої інтенсивності двосторонніх контактів.

Зокрема, віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков зустрівся з віцепрем’єр-міністром Республіки Білорусь Юрієм Назаровим.

Також відбулася зустріч міністра оборони України Андрія Тарана з міністром оборони Республіки Білорусь Віктором Хреніним.