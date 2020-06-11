Ватний слід справи Стерненка. Хто хоче отримати політичну вигоду? ВIДЕО
В чому справа? Сьогодні активісту Сергію Стерненкові повідомили про підозру в умисному вбивстві при нападі на нього 2 роки тому в Одесі. Все як обіцяла в одному з перших інтерв'ю генеральна прокурорка Ірина Венедіктова і як вимагав Андрій Портнов разом з іншими прихильниками "русского мира".
Як в Офісі президента вирішили зваблювати лайт-вату на місцевих виборах посадками українських патріотів?
Звідки Андрій Портнов за годину до візиту Стерненка в СБУ знав усі деталі оголошених йому підозр? Хто зливає йому інформацію?
І чи справді такий вже великий конфлікт між Портновим і генпрокурором Венедіктовою, як це намагаються подати?
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