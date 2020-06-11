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Україна не вноситиме зміни в закон про освіту на догоду Угорщині, - Кулеба

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Україна не вноситиме зміни в закон про освіту на догоду Угорщині, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна не вноситиме жодних додаткових змін, крім рекомендованих Венеціанською комісією, на вимогу Угорщини.

Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна не вноситиме жодні додаткові зміни до закону про освіту, окрім тих, які були обумовлені рішення Венеціанської комісії, для того, щоб піти на якісь компроміси з Угорщиною", - сказав Кулеба.

Він нагадав, зокрема, що Венеціанська комісія серед іншого рекомендувала продовжити перехідний період для переходу на нову систему навчання.

Міністр підкреслив, що Україна не буде змінювати принципи освітнього закону.

Водночас він зауважив, що Угорщина ніколи ані на офіційних, ані на неофіційних переговорах і в публічних заявах не заперечувала, що українці угорського походження володіти державною - українською мовою.

Разом з тим Кулеба закликав не виводити проблемні питання в Закарпатті на рівень сеператизму, наводячи при цьому приклади Донбасі або Криму.

"У нас не було на Донбасі сепаратизму. У нас не було в Криму сепаратизму. У нас — російська агресія. Якби Росія не зайшла на Донбас, якби вона не зайшла в Крим, ми б знайшли рішення для тих проблем у суспільстві всередині нашого внутрішнього українського діалогу", - додав міністр.

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Топ коментарі

  • DARK SIDE 35611cd8
    Украина должна защищать свои национальные интересы! А тем более на нашей территории! Венгры в край уже... Они хотят отжать у Украины территорию! Там правят путинские нацисты! Слать венгров нах!!!
  • denis robb
    а район венгерский тоже не будет в угоду венгрии?
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    кацапам підставили дупу, ірану підставили, а чому ж угорців обійшли анальними радощами?
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