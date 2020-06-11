"Українці втомилися від русофобської істерії", - партія ОПЗЖ привітала РФ з "днем Росії"

"Партія "Опозиційна платформа - За життя" привітала всіх росіян з їхнім державним святом - днем Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті партії.

У повідомленні зазначається: "Партія "Опозиційна платформа – За життя" від імені всіх українців, які виступають за відновлення співпраці та нормалізацію відносин із Російською Федерацією, вітає росіян зі святом – Днем Росії!

Що б не говорив Президент України Зеленський, але з Росією нас пов'язують не просто спільні кордони, а передусім родинні зв'язки, тісно переплетені людські долі, духовні та культурні цінності, спільна історична спадщина, перемога у Великій Вітчизняній війні та пам'ять про цю Велику Перемогу, яка згуртувала наші народи на століття.

Саме тому всі спроби влади і національно стурбованих політиків, ура-патріотичної меншості вбити клин між українцями і росіянами, розірвати відносини між нашими країнами зазнали фіаско.

Українці втомилися від русофобської істерії, від політики ненависті та добре розуміють, що сьогодні Україна як ніколи потребує розвитку діалогу з Росією, радикальної зміни економічного курсу і відновлення стратегічного економічного партнерства з РФ.

Перший крок до початку діалогу між Україною і Росією вже зроблений. З ініціативи нашої партії у Верховній Раді створено міжфракційне депутатське об'єднання "Міжпарламентський діалог заради миру: Україна – Росія – Німеччина – Франція".

Діалог і компроміси – ось шлях до миру і злагоди, відновлення добросусідських відносин між нашими країнами, добробуту наших народів".

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