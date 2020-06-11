Найманці РФ навмисно знищили камеру СММ ОБСЄ на ділянці розведення сил біля Петрівського, - Цимбалюк

Найманці РФ навмисно знищили камеру СММ ОБСЄ на ділянці розведення сил біля Петрівського після того, як Місія зафіксувала там відновлення позицій російських окупаційних сил.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Встановлені СММ факти, які свідчать про військову діяльність Росії на Донбасі, як і раніше залишаються дуже незручними для російської сторони. Через два тижні після того, як Місія виявила триваюче укріплення позицій російських збройних формувань на ділянці розведення у Петрівському, камера СММ, яка знаходилася в цьому місці, була навмисно знищена 2 червня", - заявив Цимбалюк.

Український дипломат наголосив, що під час брифінгу СММ у понеділок було чітко заявлено, що камера була знищена пострілами зі стрілецької зброї, які були зроблені у безпосередній близькості до неї. З огляду на те, що ця територія контролюється російськими збройними формуванням, "немає жодних сумнівів в тому, хто це зробив".

Крім того, представник України привернув увагу присутніх до того, що 4 червня міні-безпілотник СММ під час прольоту в цьому районі на східніше Петрівського також був обстріляний російськими окупаційними силами.

"Ці цілеспрямовані дії демонструють ставлення Росії до виконання домовленостей у рамках Нормандського формату та Мінських угод, а також її незмінне бажання підірвати моніторингові спроможності СММ", - наголосив Цимбалюк.

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