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Ільяшенко, що дав $6 млн хабаря, є людиною Єрмака, - "слуга народу" Лерос

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Ільяшенко, що дав $6 млн хабаря, є людиною Єрмака, - "слуга народу" Лерос
Народний депутат України з фракції "Слуга народу" Гео Лерос заявив про те, що затриманий під час спроби дати хабар очільнику НАБУ Ситнику Ільяшенко є людиною голови президентського офісу Андрія Єрмака.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Лерос зазначив: "Упакували з 6 млн дол. хабаря людину Єрмака - Ілляшенка Миколу Вікторовича, першого зама ДФС у місті Києві.

Це Ілляшенко привів Солодченка до Єрмака.

Кажуть, його статки під 100 млн доларів, знатний конвертор, ліг під Єрмака і за це Єрмак просив Верланова залишити Ільяшенка на займаній посаді.

Так що, панове аферисти, бабки у вас крутяться серйозні, це не знімати мзду з кіосків".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рекордний хабар "для Ситника" передавав широко відомий позаштатний агент НАБУ Шевченко

Раніше САП і НАБУ повідомили, що колишній високопоставлений чиновник і його "права рука", чиновник Управління ДФС у Києві, намагалися дати хабар керівникам САП і НАБУ. Ексчиновник розраховував, що за $6 млн правоохоронці закриють справи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу

За даними Лещенка, хабар намагався дати колишній міністр екології Микола Злочевський, фігурант справи щодо "Бурісми" (Burisma Holdings).

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Довбодятли зелені, це ваші новиє ліца?
  • volley
    Таня Адамс

    Я тут постоянно очкую, что если Вовка доиграется до ручки и его вынесут ногами вперёд, к власти придут регионалы и наступит ******. Только вот если перестать очковать и посмотреть трезвыми глазами на то, что происходит сейчас, задаешься кагбэ вопросом: «А что ж изменится если?».
    С чего я решила вдруг, что рыги смогут шото такое сделать, чего уже не попробовал Вовка и его зелёненькое монобольшинство?
    ******** из госрезерва пшеницу. Человека, который поднял бучу, уволили ***** на мороз без объяснения причин, хотя в общем-то причина совершенно очевидна: нехер первым в драку лезть, ********, значит надо. Саша Стоматолог и Ко ******* вообще всё, что плохо лежало. И что хорошо лежало тоже. И никто не нявкал, потому что знали - нявкать черевато.
    Назначили главным по культуре Ткаченка и он тут же заявил, что сериалы на русском благотворно влияют на экономику, а українською можна тільки «просувати українські ідеї та наративи». Т.е. пересичный под пивасик должен поглощать Сватов и Голобородька в прайм-тайм, а для «украинских наративов» мы выделим тёмный уголок с трибуной, нехай там просувають.
    Это не вписывается в канву рыгов? Отлично вписывается.
    Посол Украины во Франции добился того, чтобы Данон расторг контракт с Пореченковым и шо? И ничо, найух пошел срочно. Уволен.
    Нечего тут нам какать в добрососедство. Ну подумаешь, Пореченков. А кто без греха? Нам тут скоро посередине договариваться с братушками, так что прекратить *****! Данон - это ваще международная корпорация.
    Да, это почему-то важный аргумент, я в душе не гребу почему.

    https://ibigdan.livejournal.com/25167880.html#cutid1 https://ibigdan.livejournal.com/25167880.html#cutid1 Свернуть
    Дальше у нас там что?
    А, ну да, энергоносители из Росии. Есть? Есть. Электроэнергия, газ, уголь, всё как положено. И никаких тебе редутов, што характерно. Роттердам плюс был плохой, Коломойский минус - хороший. Не веришь? Включи какнал Г+Г, там тебе Мосийчук всё популярно объяснит. И намажет.

    Чем еще Овощ отличался? Задавленной оппозицией? Репрессиями? Ну дык их есть у нас!
    Сегодня утром ДБР вломился к Омеляну, утром рано, в полной экипировке. С чудеснейшим поводом - судебное решение о БЫВШИХ владельцах дома.
    Пару месяцев назад тот же цирк был у Тани Черновол. До этого у Маруси Звиробий. На Пороха клепают дела из говна и палок, меняя генпрокуроров и глав ДБР как гондоны. Рифмастер сидит. Назначенные без каких-либо доказательств «убийцы» Шеремета сидят тоже.
    Менты беспредельничают вот ровно также, как при рыгах, а ментовский пахан смеётся нам в лицо и не видит повода уходить с поста.

    Что ещё?
    В кресле президента такой же безграмотный и ограниченный человек, только ростом поменьше и яйцами послабше.
    Вокруг него - братаны, друганы, кореша, подельники, ни одного левого персонажа. А если кто и затесался туда на волне «новых лиц», так уже давно выперт, как не справившийся с обязанностями.
    Разница только в том, что рыг и бандит Янукович не был настолько зациклен на Кучме. Сейчас же в стране творится *** знает что, настолько бессмысленное и беспощадное, что даже лишьбынеПорошенки хренеют, а наша Бубочка занимается только перестановкой кроватей в борделе и дрочевом своих обидок на Пороха.

    Если представить голову преЗедента жестким диском и оперативкой, то 99% ресурса там занято не вопросами Украины, летящей в жопу, а захватывающим квестом «Уничтожить Порошенко».

    Ну ок, родной.
    Ну например посадишь ты его на нары. А дальше что? Что ты ***... будешь делать со всем остальным? Референдумы проводить по поводу территории Украины, «направленные на её увеличение»? Видосики пилить в трениках? Войну «прекращать»?

    Так что если подумать, то рыги меня уже ничем не удивят. Я наоборот увидела некоторый плюс в ситуации, если вдруг Бойко или Мертвечук кресло президента оседлают. Это будет именно та ситуация, когда ВСЕ проукраинские люди наконец-то засунут свои «вопросы» в жопу и станут рядом.
    Мы не умеем объединяться ЗА что-то, только против. У нас слишком дохера гетьманов на один квадратный метр. Так что, Вовочка, жги. Больше херни за единицу времени. Ускоряемся! Сажай Пороха, кошмарь оппозицию, прессуй блогеров. Варка лягушки что-то подзатянулась.
  • Шура Семенец
    Давший взятку $6 млн Ильяшенко является человеком Ермака, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 2919
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