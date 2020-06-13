Новий статус України - це визнання вагомого внеску в НАТО, - посол Великої Британії Сіммонс

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відреагувала на те, що Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сіммонс написала в своєму твіттері.

Partnership between @NATO and #Ukraine takes a step forward today.Becoming an Enhanced Opportunity Partner recognises Ukraine’s achievements in defence reform and significant contributions to the Alliance. Looking ahead to strengthening of already close ties @morton_wendy — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCO) June 12, 2020

Вона зазначила вагомий внесок України в Альянс.

За її словами, цей крок також демонструє важливі досягнення в оборонній реформі України.

"Партнерство між НАТО і Україною сьогодні робить крок вперед. Статус партнера з розширених можливостей визнає досягнення України в оборонній реформі і вагомий внесок в Альянс. Сподіваємося на зміцнення вже тісних зв'язків", - зазначила посол.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив, що Україна стала учасником програми партнерства розширених можливостей НАТО.