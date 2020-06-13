В Україні новий антирекорд із COVID-19: за добу підтвердили 753 нові випадки

В Україні встановлено новий антирекорд за кількістю зафіксованих випадків зараження коронавірусом. За добу COVID-19 підтвердили у 753 осіб, а загальна кількість заражених від початку пандемії перевалила за 30 тисяч осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані РНБО.

Станом на 13 червня, в країні вже 30 506 хворих на коронавірус. Від початку пандемії від недуги померли 880 осіб, в тому числі 10 - за останню добу.

Від COVID-19 вилікувалися 13 976 осіб, з яких 409 - протягом останніх 24 годин.

Найбільше нових випадків виявлено у Львівській (132), Закарпатській (77) областях, а також в Києві (72 випадки).

У Херсонській області за добу не підтвердили жодного випадку коронавірусної хвороби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із 15 червня обсервацію не треба буде проходити тим, хто приїхав із країн з кількістю хворих на COVID-19 менш ніж 40 на 100 тис. населення, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1369 випадків;

Волинська область — 1354 випадки;

Дніпропетровська область — 990 випадків;

Донецька область — 290 випадків;

Житомирська область — 1032 випадки;

Закарпатська область — 1583 випадки;

Запорізька область — 521 випадок;

Івано-Франківська область — 1695 випадків;

Кіровоградська область — 577 випадків;

м. Київ — 3838 випадків;

Київська область — 1961 випадок;

Львівська область — 2658 випадків;

Луганська область — 56 випадків;

Миколаївська область — 320 випадків;

Одеська область — 1081 випадок;

Полтавська область — 278 випадків;

Рівненська область — 2297 випадків;

Сумська область — 208 випадків;

Тернопільська область — 1403 випадки;

Харківська область — 1482 випадки;

Херсонська область — 179 випадків;

Хмельницька область — 544 випадки;

Чернівецька область — 3869 випадків;

Черкаська область — 536 випадків;

Чернігівська область — 385 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.