В Україні новий антирекорд із COVID-19: за добу підтвердили 753 нові випадки
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані РНБО.
Станом на 13 червня, в країні вже 30 506 хворих на коронавірус. Від початку пандемії від недуги померли 880 осіб, в тому числі 10 - за останню добу.
Від COVID-19 вилікувалися 13 976 осіб, з яких 409 - протягом останніх 24 годин.
Найбільше нових випадків виявлено у Львівській (132), Закарпатській (77) областях, а також в Києві (72 випадки).
У Херсонській області за добу не підтвердили жодного випадку коронавірусної хвороби.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1369 випадків;
Волинська область — 1354 випадки;
Дніпропетровська область — 990 випадків;
Донецька область — 290 випадків;
Житомирська область — 1032 випадки;
Закарпатська область — 1583 випадки;
Запорізька область — 521 випадок;
Івано-Франківська область — 1695 випадків;
Кіровоградська область — 577 випадків;
м. Київ — 3838 випадків;
Київська область — 1961 випадок;
Львівська область — 2658 випадків;
Луганська область — 56 випадків;
Миколаївська область — 320 випадків;
Одеська область — 1081 випадок;
Полтавська область — 278 випадків;
Рівненська область — 2297 випадків;
Сумська область — 208 випадків;
Тернопільська область — 1403 випадки;
Харківська область — 1482 випадки;
Херсонська область — 179 випадків;
Хмельницька область — 544 випадки;
Чернівецька область — 3869 випадків;
Черкаська область — 536 випадків;
Чернігівська область — 385 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.