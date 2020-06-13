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У Києві за добу 72 нові випадки COVID-19, найбільше - на Оболоні, двоє людей померли

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У Києві за минулу добу у 72 пацієнтів підтвердили COVID-19, в тому числі серед тих, що заразилися, два медики. Двоє раніше хворих померли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в телеграм-каналі.

"На сьогодні в столиці вже 3838 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Двоє хворих померли. Захворіли, в тому числі і два медики", - написав Кличко.

Він зазначив, що серед хворих 34 жінки, у віці від 22 до 83 років, 30 чоловіків, у віці від 19 до 75 років, 7 дівчаток від 2 до 17 років і хлопчик, якому 10 років.

"Найбільшу кількість випадків захворювання за минулу добу виявили в Оболонському районі - 16. У Дніпровському - 9 і в Голосіївському  районі - 8 випадків", - підкреслив мер.

Крім того, кількість видужалих за добу досягла 32 осіб.

Кличко додав, що в київські лікарні госпіталізували 21 пацієнта. Решта - на самоізоляції під контролем медиків.

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У Києві за добу 72 нові випадки COVID-19, найбільше - на Оболоні, двоє людей померли 01

Топ коментарі

  • Benjie Lucic
    В Оболонском районе 350000 человек живёт. Сплошная элита, особенно на Минском массиве
  • 4 Повістки
    В Киеве за сутки 72 новых случая COVID-19, больше всего - на Оболони, двое человек умерли - Цензор.НЕТ 3169
  • Donald1
    Київ потрібно повністю перекрити на місяць. Випускати людей з будинків лише у продуктові магазини і аптеки, заповнивши спеціальну анкету. Тільки так можна зупинити цей вірус.
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