За добу у 132 жителів Львівщини діагностували COVID-19

За минулу добу у 132 жителів Львівської області діагностували коронавірус COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради з посиланням на дані керівниці міського штабу з протидії коронавірусу Галини Слічної.

Лабораторні центри в місті провели 639 ПЛР-тестів, з яких 132 — позитивні (серед них — 59 це мешканці Львова).

"Маємо велику кількість нових підтверджених випадків інфікування, але це пов`язано з тим, що й лабораторії проводять багато тестувань — за останні дні щодня понад 600 ПЛР-досліджень. Якщо дивитись у відсотковому співвідношенні, то ситуація за останні дні однакова — в межах 20−21% нових випадків від загальної кількості проведених тестувань за добу.

Зараз нам важливо вийти на такий етап тестування, щоб результати аналізів ми могли отримувати за максимум кілька днів, тоді ми будемо бачити реальну картину за день, і зможемо говорити про показник інцидентності власне на цей час", — прокоментувала Галина Слічна.

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