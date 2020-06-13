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За добу у 132 жителів Львівщини діагностували COVID-19

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За добу у 132 жителів Львівщини діагностували COVID-19
За минулу добу у 132 жителів Львівської області діагностували коронавірус COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради з посиланням на дані керівниці міського штабу з протидії коронавірусу Галини Слічної.

Лабораторні центри в місті провели 639 ПЛР-тестів, з яких 132 — позитивні (серед них — 59 це мешканці Львова).

"Маємо велику кількість нових підтверджених випадків інфікування, але це пов`язано з тим, що й лабораторії проводять багато тестувань — за останні дні щодня понад 600 ПЛР-досліджень. Якщо дивитись у відсотковому співвідношенні, то ситуація за останні дні однакова — в межах 20−21% нових випадків від загальної кількості проведених тестувань за добу.

Зараз нам важливо вийти на такий етап тестування, щоб результати аналізів ми могли отримувати за максимум кілька днів, тоді ми будемо бачити реальну картину за день, і зможемо говорити про показник інцидентності власне на цей час", — прокоментувала Галина Слічна.

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Топ коментарі

  • Надія Лезновська
    вчера наблюдала картину на ул. леси украинке на столиках баров сидело пару сотен чел.. если там хоть один переносчик то все эти сотни уродов получили корону 19. наше быдло положит десятки тыс людей. пока мы все не научимся уважать других людей вокруг себя так и будем жить в нищете и с проблемами, ведь эти быдляки на тротуарах кидают корыто, на встречках безприделят, на природе гадят, в правительсве срут на всех обворовывая, вот и сейчас на столиках своим сраловом забирают жизни ни в чём не повинных людей. быдло страна. нет культуры.
  • Чип
    А где гарантия что с десяток позитивных анализов это не анализ одного человека а фамилии подстава для заполучения денег из бюджета,кто-то из контролирующих органов додумался проверить достоверность этих анализов и соотвецтвие заболевания у этих указаных фамилий?
  • Rick Wandall
    "нам важно выйти на такой этап тестирования, чтобы результаты анализов мы могли получать максимум за несколько дней" Источник: https://censor.net/n3201808https://censor.net/n3201808

    Это значит сейчас результаты ждут неделями ?
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