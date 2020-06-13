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Кінотеатри в Україні поки відкриватися не будуть, - МОЗ

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Кінотеатри в Україні поки відкриватися не будуть, - МОЗ
Кабінет Міністрів на засіданні в п'ятницю, 12 червня, вирішив поки не відновлювати роботу кінотеатрів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час традиційного щоденного брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Ми обмежили діяльність кінотеатрів з метою запобігання погіршенню епідеміологічної ситуації. Тобто, наші кінотеатри не відчиняються", - сказав міністр, інформуючи про рішення, ухвалені на засіданні Кабінету Міністрів в п'ятницю.

Степанов додав, що зустрічався з представниками великих мереж кінотеатрів, і запевнив, що "всі ці питання були узгоджені".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін скасував проведення пробного ЗНО, - Степанов

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Зачем? Видосиков из ОП хватает.
  • Fantomas
    хорошо продумано всё ж таки.. всё обанкротить под видом вируса и скупить потом Бене за копейки..
  • Svitanok
    Кінотеатри в Україні поки відкриватися не будуть, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7589
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