"Ми перестали дотримуватися правил", - Степанов про рекордну захворюваність на COVID-19

Основою причиною рекордної кількості нових випадків зараження коронавірусом є недотримання громадянами карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час традиційного щоденного брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Те, що ми перестали дотримуватися тих правил, які встановлені в країні, які рекомендує МОЗ - ми бачимо ті цифри, які щодня я безпосередньо озвучую. І це головна причина", - підкреслив Степанов.

"Так, ми збільшуємо кількість тестувань. Але є ще інші речі, які безпосередрньо вказують на поширення коронавірусної хвороби", - додав він.

Міністр також зазначив, що ситуація з коронавірусом погіршується у Львівській та Закарпатській областях, а також в Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко назвав чотири області, де безпечно відпочивати в Україні

Крім цього, за його словами, зростає кількість людей, які звертаються з підозрою на COVID-19, крім контактних осіб.

Згідно з даними МОЗ, за минулу добу в цілому було здійснено 18 247 тестів на коронавірус, з них 10 896 методом ПЛР і 7 351 методом ІФА.

Міністр додав, що сьогодні буде проведено засідання Комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де будуть ухвалені певні рішення.