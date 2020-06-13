За рекордний хабар у $6 млн затримано трьох осіб, хотіли закрити справу до дня народження Злочевського: Ситник і Холодницький провели брифінг. ВIДЕО
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава САП Назар Холодницький і керівник НАБУ Артем Ситник розповіли під час брифінгу.
Вони повідомили, що хабар призначався за закриття епізоду, в якому Злочевський сприяв у заволодінні коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого "Реал Банку".
Саму справу було зареєстровано 3 червня 2020 року.
"Чому був такий поспіх? Тому що завтра у пана Злочевського день народження і був план досягти максимального результату і закрити кримінальне провадження та забезпечити повернення Злочевського в Україну", - розповів Ситник.
За словами глави НАБУ, під час дачі хабаря було затримано трьох осіб.
"Перший затриманий - це працівник державної податкової служби, він працює першим заступником начальника ГУ ДФС в Києві, другий мав відношення, зараз це перевіряється, до компанії Burisma, і є довіреною особою Злочевського, і третя особа - теж працівник ДФС і також довірена особа Злочевського", - розповів Ситник.
Ситник також зазначив, що це рекордний хабар в історії України.
Раніше САП і НАБУ повідомили, що колишній високопоставлений чиновник і його "права рука", чиновник Управління ДФС у Києві, намагалися дати хабар керівникам САП і НАБУ. Ексчиновник розраховував, що за $6 млн правоохоронці закриють справи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу
За даними Лещенка, хабар намагався дати колишній міністр екології Микола Злочевський, фігурант справи щодо "Бурісми" (Burisma Holdings).