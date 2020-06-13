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За рекордний хабар у $6 млн затримано трьох осіб, хотіли закрити справу до дня народження Злочевського: Ситник і Холодницький провели брифінг. ВIДЕО

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За фактом рекордного хабаря в 6 мільйонів доларів, яка призначалася керівництву НАБУ і САП, затримали трьох осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава САП Назар Холодницький і керівник НАБУ Артем Ситник розповіли під час брифінгу.

Вони повідомили, що хабар призначався за закриття епізоду, в якому Злочевський сприяв у заволодінні коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого "Реал Банку".

Саму справу було зареєстровано 3 червня 2020 року.

"Чому був такий поспіх? Тому що завтра у пана Злочевського день народження і був план досягти максимального результату і закрити кримінальне провадження та забезпечити повернення Злочевського в Україну", - розповів Ситник.

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За словами глави НАБУ, під час дачі хабаря було затримано трьох осіб.

"Перший затриманий - це працівник державної податкової служби, він працює першим заступником начальника ГУ ДФС в Києві, другий мав відношення, зараз це перевіряється, до компанії Burisma, і є довіреною особою Злочевського, і третя особа - теж працівник ДФС і також довірена особа Злочевського", - розповів Ситник.

Ситник також зазначив, що це рекордний хабар в історії України.

Раніше САП і НАБУ повідомили, що колишній високопоставлений чиновник і його "права рука", чиновник Управління ДФС у Києві, намагалися дати хабар керівникам САП і НАБУ. Ексчиновник розраховував, що за $6 млн правоохоронці закриють справи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу

За даними Лещенка, хабар намагався дати колишній міністр екології Микола Злочевський, фігурант справи щодо "Бурісми" (Burisma Holdings).

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    За рекордную взятку в $6 млн задержаны трое человек, Сытник и Холодницкий провели брифинг - Цензор.НЕТ 6813
  • Прощай немытая раССея
    Экс-министр времен Януковича Злочевский, через первого замначальника Государственной налоговой службы города Киева Николая Ильяшенко, времен Зеленского (назначен в ноябре 2019 ) передают взятку руководителям САП Холодницкому (назначен 2015) и НАБУ Сытнику (назначен 2015) , которые назначены во времена Порошенко и которые честно и благородно отказываются и задерживают взяточников.
    Вопрос и кто из троих президентов назначал коррупционеров на государственные должности ? Ответ - Янукович и Зеленский.
  • Evgeny N
    А ДБР та ОГПУ наче води в рота набрали... Зате миттєво збуджуються на присутність прізвища "Порошенко" у будь-якій трактовці, навіть посеред ночі!
    Плівки Труби, Єрмака, оманськи пригоди, розмова з Трампом, п'ять відпусток за квартал, призначення Богдана,.... Перераховувати можна до безкінечності... Тиша... Десь щось проскакує, але відразу такі новини чимось перекриваються (хоть тим же Порошенком)...
    Дивина, та й годі!
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