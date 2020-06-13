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Справа про рекордний хабар у $6 млн: заступнику податкової Києва Ільяшенку оголосили про підозру

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Справа про рекордний хабар у $6 млн: заступнику податкової Києва Ільяшенку оголосили про підозру
Чиновнику Державної податкової служби в місті Києві Миколі Ільяшенку оголосили підозру в дачі хабаря посадовим особам. Він намагався підкупити керівництво НАБУ і САП шістьма мільйонами доларів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це під час брифінгу повідомив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

Ситник зазначив, що умовою передачі коштів отримання було процесуальне рішення про закриття кримінального провадження. Тобто чиновники, які пропонували хабар, хотіли переконатися, що справа закрита і дані про це внесені до Реєстру досудових розслідувань.

"Першому заступнику начальника ДПС оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 4 статті 369 ККУ. Тобто це пропозиція хабаря. Санкція цієї статті передбачає відповідальність від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без конфіскації", - повідомив Ситник.

Щодо двох інших причетних, то наразі їм підготовлені проєкти підозр.

Частина затриманих є спеціальними суб’єктами. Тобто адвокатами, тому підписантом повідомлення про підозру є безпосередньо керівник САП", - додав Ситник.

Нагадаємо, вчора увечері детективи НАБУ затримали ексчиновника за дачу керівництву НАБУ і голові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури хабаря у розмірі 6 млн доларів.

Директор НАБУ назвав цю суму рекордною в історії України і уточнив, що гроші пропонувалися за закриття епізоду в кримінальній справі, в якій фігурує ексміністр екології Микола Злочевський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За рекордний хабар у $6 млн затримано трьох осіб, Ситник і Холодницький провели брифінг. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    Экс-министр времен Януковича Злочевский, через первого замначальника Государственной налоговой службы города Киева Николая Ильяшенко, времен Зеленского (назначен в ноябре 2019 ) передают взятку руководителям САП Холодницкому (назначен 2015) и НАБУ Сытнику (назначен 2015) , которые назначены во времена Порошенко и которые честно и благородно отказываются и задерживают взяточников.
    Вопрос: и кто из троих президентов назначал коррупционеров на государственные должности ?
    Ответ - Янукович и Зеленский.
  • Шрек Баблокат
    признает вину, даст показания на Злочинского, пойдет на сделку со следствием, получит пять лет условно..
    уйдет на пенсию и будет проедать десятки миллионов баксов, заработанных при Яныке (Ильяшенко был в схеме с Курченко, поэтому денег он накосил немеряно)..
  • Андрей Соколов 1b6fe907
    Кого посадил за 5 лет Сытник и Холодницкий, назначенные еще во времена Порошенка?
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