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Компанія Burisma заперечує причетність до рекордного хабаря в $6 млн Холодницькому

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Компанія Burisma заперечує причетність до рекордного хабаря в $6 млн Холодницькому
Компанія Burisma Group заперечує будь-яку причетність до неправомірних дій, про які повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві на сайті компанії.

"Компанія Burisma Group та її керівництво не мають жодного стосунку до повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та деяких ЗМІ щодо участі в неправомірних діях. Задля уникнення спекуляцій просимо представників медіа уникати ототожнень та припущень. Компанія працює виключно в рамках чинного законодавства, є одним з найбільших платників податків та відстоює інтереси енергонезалежності України", - заявили в компанії.

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Раніше САП і НАБУ повідомили, що колишній високопоставлений чиновник і його "права рука", чиновник Управління ДФС у Києві, намагалися дати хабар керівникам САП і НАБУ. Ексчиновник розраховував, що за $6 млн правоохоронці закриють справи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу

За даними Лещенка, хабар намагався дати колишній міністр екології Микола Злочевський, фігурант справи щодо "Бурісми" (Burisma Holdings).

Сьогодні глави НАБУ і САП провели брифінг, на якому повідомили, що затримані троє осіб.

Також було оголошено про підозру заступнику податкової Києва Миколі Ільяшенку.

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    Компания Burisma отрицает причастность к рекордной взятке в $6 млн Холодницкому - Цензор.НЕТ 4968
  • 18c49ed2
    Согласно заявлению Сытника и Холодницкого, никакого отношения к делу " Вurisma Group" оглашенный факт взятки не имеет. Взятка в $ 6 млн предназначалась за закрытие эпизода по содействию Злочевского в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ОАО "Реал Банк".. Кроме того следствие проверяет причастность некоторых работников Офиса генпрокурора к данному преступлению. А кто у нас сейчас Генпрокурор? Ой, зря Венедиктова бочку катила на Холодницкого на днях. Ой, зря! Ответка прилетела.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Может и не причастна.
    Это может быть чисто операцией-провокацией Ермака по устранению Холодницкого из САП. Если бы Холодницкий взял взятку, его бы громко повязали.

    Второй фронт в помощь Венедиктовой, которой он мешает.
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