На КПВВ "Станиця Луганська" розпочато пропуск абітурієнтів із окупованих територій для здачі ЗНО. ФОТО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Як повідомлялося раніше, пропуск осіб та транспорту в районі операції Об’єднаних сил було відновлено через КПВВ "Мар’їнка" та "Станиця Луганська". Однак, такому руху перешкоджали окупаційні адміністрації. За три дні роботи КПВВ жоден громадянин так і не зміг перетнути лінію розмежування. А двоє чоловіків, які 11 червня перетнули КПВВ "Мар’їнка", сподіваючись на пропуск, ще й досі перебувають перед блокпостом окупантів.
Варто зазначити, що дії української влади щодо відновлення руху через гуманітарні дорожні коридори своєї мети досягли. Російські збройні формування частково розблокували перетин лінії розмежування з тимчасово окупованим Луганськом.
Крім того, в КПВВ "Мар’їнка" будуть здійснюватися пропускні операції з 11.00 до 14.00. Але варто враховувати, що перетин лінії розмежування у межах цього дорожнього коридору окупанти продовжують блокувати.