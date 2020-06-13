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На КПВВ "Станиця Луганська" розпочато пропуск абітурієнтів із окупованих територій для здачі ЗНО. ФОТО

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13 червня за розпорядженням Командувача операції об’єднаних сил у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" з 07.00 розпочато пропуск через лінію розмежування. З 07.00 до 13.00 буде здійснюватися пропуск осіб з тимчасово окупованої території на контрольовану, а з 13.00 до 17.00 – тих, хто слідує у зворотному напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

На КПВВ Станиця Луганська розпочато пропуск абітурієнтів із окупованих територій для здачі ЗНО 01

Як повідомлялося раніше, пропуск осіб та транспорту в районі операції Об’єднаних сил було відновлено через КПВВ "Мар’їнка" та "Станиця Луганська". Однак, такому руху перешкоджали окупаційні адміністрації. За три дні роботи КПВВ жоден громадянин так і не зміг перетнути лінію розмежування. А двоє чоловіків, які 11 червня перетнули КПВВ "Мар’їнка", сподіваючись на пропуск, ще й досі перебувають перед блокпостом окупантів.

Варто зазначити, що дії української влади щодо відновлення руху через гуманітарні дорожні коридори своєї мети досягли. Російські збройні формування частково розблокували перетин лінії розмежування з тимчасово окупованим Луганськом.

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На КПВВ Станиця Луганська розпочато пропуск абітурієнтів із окупованих територій для здачі ЗНО 02

Станом на 10.00 13 червня через КПВВ "Станиця Луганська" на контрольовану територію України прослідувало 54 громадянини, серед яких 34 абітурієнти.

На КПВВ Станиця Луганська розпочато пропуск абітурієнтів із окупованих територій для здачі ЗНО 03

Крім того, в КПВВ "Мар’їнка" будуть здійснюватися пропускні операції з 11.00 до 14.00. Але варто враховувати, що перетин лінії розмежування у межах цього дорожнього коридору окупанти продовжують блокувати.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    И что? Эта молодая сепарская поросль прониклась любовью к Украине? Да как бы не так. Плевать они на Украину хотели. Как обычные беспринципные мрази они двигают туда, где выгоднее в данный момент. Как крысчане,лезущие сюда за биометрикой,как тараканы держа фигу в кармане.
  • Чип
    Интересно а почему те кто молится на ***** идут сдавать ВНО и учиться в Украину ведь здесь фашисты-бандеровцы?И где гарантия что пока эти ,,ученики,, сдают ВНО ихние отцы не убивают наших солдат?
  • ALEX SUROVV
    Пускай они сначала сдадут екзамены по украинскому языку и по истории Украины.
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