На КПВВ "Станиця Луганська" розпочато пропуск абітурієнтів із окупованих територій для здачі ЗНО. ФОТО

13 червня за розпорядженням Командувача операції об’єднаних сил у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" з 07.00 розпочато пропуск через лінію розмежування. З 07.00 до 13.00 буде здійснюватися пропуск осіб з тимчасово окупованої території на контрольовану, а з 13.00 до 17.00 – тих, хто слідує у зворотному напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Як повідомлялося раніше, пропуск осіб та транспорту в районі операції Об’єднаних сил було відновлено через КПВВ "Мар’їнка" та "Станиця Луганська". Однак, такому руху перешкоджали окупаційні адміністрації. За три дні роботи КПВВ жоден громадянин так і не зміг перетнути лінію розмежування. А двоє чоловіків, які 11 червня перетнули КПВВ "Мар’їнка", сподіваючись на пропуск, ще й досі перебувають перед блокпостом окупантів.

Варто зазначити, що дії української влади щодо відновлення руху через гуманітарні дорожні коридори своєї мети досягли. Російські збройні формування частково розблокували перетин лінії розмежування з тимчасово окупованим Луганськом.

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Станом на 10.00 13 червня через КПВВ "Станиця Луганська" на контрольовану територію України прослідувало 54 громадянини, серед яких 34 абітурієнти.

Крім того, в КПВВ "Мар’їнка" будуть здійснюватися пропускні операції з 11.00 до 14.00. Але варто враховувати, що перетин лінії розмежування у межах цього дорожнього коридору окупанти продовжують блокувати.

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