"Не забувай-ТЕ!": Інвестори "Укрбуду" принесуть 5-метрову таблетку "для поліпшення пам'яті" Зеленському, щоб нагадати про його обіцянку

Інвестори житлових комплексів "Укрбуд" принесуть таблетку для поліпшення пам'яті президенту Зеленському, щоб нагадати про його обіцянку для 40 тисяч інвесторів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресанонс, спільна ініціативна група інвесторів житлових комплексів корпорації "Укрбуд" повідомляє, що в понеділок, 15 червня, о 10:00 під Офісом Президента (вул. Банкова, 11) відбудеться мітинг інвесторів державної корпорації "Укрбуд".

Як наголошується, починаючи з літа 2019-го будівництво на всіх об'єктах "Укрбуду" завмерло. Після численних звернень і мітингів інвесторів 12 грудня 2019-го президент України, Володимир Зеленський, особисто пообіцяв, що ЖК "Укрбуд" будуть добудовані компанією "Київміськбуд".

"Минуло вже пів року від обіцянки президента, але будівництво не відновилося. Більшість житлових комплексів навіть не були юридично передані в "Київміськбуд". За цей час інвестори зіткнулися з блокуванням процесу з боку чиновників ДАБК (відмова в введенні в експлуатацію готових ЖК), КМДА і КГС (відмова у скасуванні пайових внесків і затягування розгляду низки питань), Міноборони (відмова перепідписувати договори)", - йдеться в документі.

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Також, як зазначається, щоб привернути увагу президента до проблем, інвестори склали петицію на сайті президента, яка за короткий термін набрала 25 000 підписів.

"Але на жаль, відповідь президента була досить формалізована і без конкретних кроків з вирішення проблем. Фактично президент переклав відповідальність за свою обіцянку на Кабінет Міністрів України. Зі свого боку прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що цим питанням займається.

Київський міський голова Віталій Кличко, який раніше зазначав, що більшість проблемних питань перебуває в компетенції Офісу Президента та Кабінету Міністрів України. Тобто фактично питання "відфутболюється" від одного посадовця до іншого і назад.

Під час щорічної пресконференції президент сказав, що він забув про питання "Укрбуда". Але сорок тисяч інвесторів, що довірили свої кошти на омріяне власне житло державній корпорації хочуть нагадати президенту, що обіцянок потрібно дотримуватись і контролювати їх виконання. Безкінечні перенаправлення до Кабінету Міністрів чи мера Києва не вирішують питання заблокованого будівництва по суті. Інвестори вимагатимуть негайного вирішення питання.

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Саме тому 15 червня о 10:00 інвестори принесуть президенту п’ятиметрову таблетку для покращення пам’яті, щоб він не забував про свої обіцянки та 40 000 людей, що чекають на житло.

"Ми звертаємось до президента з вимогою особисто проконтролювати власне рішення,створити робочу групу із залученням інвесторів та зняти всі обмеження за 2 тижні" – зазначають інвестори. У разі відсутності реакції з боку президента, інвестори готові до рішучих дій, в тому числі до перекриття доріг та безстрокових акцій протестів.

Очікувана кількість учасників мітингу – 2 000 людей.

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