У ЗСУ за минулу добу зафіксовано 19 нових випадків COVID-19, хворіє 173 людини, - Міноборони

У Збройних силах України за минулу добу лабораторно підтверджено 19 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Станом на 10.00 13 червня в Збройних Силах України хворіє 173 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Всього за час пандемії одужало – 169 осіб, летальних випадків – 4.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 536 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 93 особи.

За минулу добу зареєстровано 19 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

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З них у закладах охорони здоров’я перебуває 7 осіб (Чернівецький військовий госпіталь – 1 військовослужбовець, Рівненський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець, ізолятор військової частини Київської області – 4 військовослужбовці, ще 1 військовослужбовець знаходиться в ізоляторі військової частини та буде спрямований до Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ"). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 12 осіб (Львівська область – 4 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України, Харківська – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України, Вінницька область – 3 військовослужбовці, Київська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України,). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні.