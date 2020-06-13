Ексгенсек НАТО Расмуссен про справу Порошенка: Вибіркове правосуддя і політична помста
Як ппередає Цензор.НЕТ, про це він пише на своїй сторінці в твіттері.
."Ніхто не може бути вище закону і справедливість має бути забезпечена. Але обвинувачення, які були висунуті Порошенку на цьому тижні, мають тривожний відтінок вибіркового правосуддя та політичної помсти. Це частина минулого Украіни, а не її майбутнього", - пише Расмуссен.
Як відомо, низка впливових світових політиків застерегла президента Зеленського від політичних переслідувань Петра Порошенка. Серед них колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більд, президент Європйської народної партії Дональд Туск, колишній спецпредставник Дерджепу США з питань України Курт Волкер, експосол Канади в Україні Роман Ващук, депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс.
Також була оприлюднена спеціальна заява, яку підписали Голова Делегації Європейського парламенту у зв’язках з Україною Парламентського комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом Вітольд Ващиковський, Голова Делегації Європейського парламенту у Парламентській асамблеї ЄВРОНЕСТ Андрюс Кубілюс та Віцеголова Делегації Європейського парламенту у зв’язках з Україною Парламентського комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом Траян Басеску. У заяві зазначено, що нинішня влада в Україні має дотримуватись принципів верховенства права та європейських цінностей, а справа Порошенка буде під пильним наглядом Європейського парламенту.