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Зеленський привітав Маріуполь із шостою річницею визволення від окупантів

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Зеленський привітав Маріуполь із шостою річницею визволення від окупантів
Президент України Володимир Зеленський привітав Маріуполь з шостою річницею визволення від російських найманців, які намагалися взяти під контроль місто в 2014 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента в фейсбуці.

"Шість років з того історичного дня, коли Маріуполь було звільнено від окупантів і над містом знову замайорів український прапор.

Цей день є наочним доказом простої істини: коли ми, українці, об’єднані, для нас не існує нічого неможливого.

З Днем визволення, Маріуполь! Ми всі пишаємося тобою. Пишаємося нашими захисниками, пишаємося маріупольцями – працьовитими та мужніми людьми. Дякуємо всім, хто у 2014 році звільняв місто і приніс бажаний мир.

Ми зробимо все, щоб одного дня довгоочікуваний мир та синьо-жовтий прапор були в кожному українському місті й селищі на сході України та в Криму".

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    когда Марик освобождали, эта мразь корпоратив у сепаров в Донецке отплясывала..
  • wake up-UA
    Зеленский поздравил Мариуполь с шестой годовщиной освобождения от оккупантов - Цензор.НЕТ 2656
  • Привет
    Мариуподь сам освободился? Или это сделали наши ребята герои которые его освободили?
    Что за совковая привычка поздравлять город...не тех кто освободил город...ни тех кто живет в городе??
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