Найманці РФ від початку суботи обстріляли із забороненої зброї позиції ЗСУ поблизу Луганського і Славного, - Міноборони

Найманці російсько-окупаційних військ від початку суботи, 13 червня, тричі обстріляли українські позиції на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони України.

"Від початку поточної доби, станом на 12.00, було зафіксовано три обстріли позицій підрозділів Об’єднаних сил.

Так, на Луганському напрямку, противник випустив 50 снарядів із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм по оборонцях Луганського.

Крім того, на Донецькому напрямку, з боку окупованої Оленівки, з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї окупаційні війська вели обстріл позицій українських захисників поблизу Славного.

Прицільним вогнем у відповідь наші мужні воїни припинили збройні провокації окупантів.

За наявною інформацією, бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає.

Підрозділи Об’єднаних сил постійно перебувають на захисті України та готові дати ефективну відсіч підступним ворожим діям", - зазначили у відомстві.

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