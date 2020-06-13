Шість років тому жителі Маріуполя, які відчули звіриний оскал "русского мира", радісно вітали своїх визволителів, - Турчинов
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Шість років тому було звільнено ключовий центр Донбасу, місто-порт Маріуполь. Складність операції полягала в тому, що під час знищення окупантів не мали постраждати мирні мешканці міста.
Про це в своєму блозі на Цензор.НЕТ пише колишній спікер парламенту, екссекретар РНБО України Олександр Турчинов.
"І це блискуче вдалося! Особливо важливу роль при звільненні Маріуполя відіграв добровольчий батальйон "Азов", який з часом став потужним бойовим підрозділом Національної гвардії України.
Мешканці Маріуполя, які на собі відчули звірячий оскал "русского мира", в червні 2014 року радісно вітали своїх визволителів. Впевнений, що незабаром так само українських воїнів-визволителів вітатимуть у Донецьку і Луганську", - написав він.