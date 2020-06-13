Чорновол розповіла, звідки у неї автомат, через який порушило справу ДБР. ФОТО

Ексдепутатка Тетяна Чорновол розповіла історію про те, як до неї потрапив автомат, через який ДБР порушило справу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Чорновол написала на сторінці в фейсбуці. Наводимо її пост без змін.

"Це фото Колі під час звільнення Маріуполя.



Цікаво, що одна з мої кримінальних справ стосується цього дня. Це справа про мій автомат, який у мене вилучений під час обшуку ДБР та арештований. Він легалізований, як нагородний з жовтня 2014 року, але мені інкримінують його нелегальне надбання, яке відбулося сьогодні та відповідно нелегальне користування під час оборони Маріуполя на початку вересня.



Насправді сьогодні день звільнення мого автомату.

Коля здобув цей трофей для мене на штабі сепарів. Ми з ним дуже скандали, бо Микола хитрив, щоб не було на мене зброї, коли я приїзджала в Азов, і зрозуміло, що без зброї на бойові виїзди - зась. Я йому перед цим сказала руба: "Любиш - подаруєш". Жоден чоловік не буде взахваті, щоб його дружина воювала проте він мене дуже кохав...

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Пам'ятаю, як після мого приїзду він достав його з під ліжка "януковича" в Урзуфі. Я розчулилась. Я знала, що це йому коштувало...

Тому, зрозумійте, чому я упросила, щоб цей автомат було на мене оформлено, як нагородний. Це була не блаж, на ньому лежала тінь любові... Повірте, краще без автомату, але з Колею. Тут не має чому заздрити...

Такий як сьогодні спекотний день. Ми з Колею приїхали з полігону. А перед цим друг Світлячок навчив мене чисти мій автомат. Я так, щоб всі чули кажу: "Коля давай я твій кулемет почищу". Потім з Колі кепкували, що дружина йому зброю чистить. Але я бачила, як йому по-чоловічому приємно. Я сіла тоді під соснами маєтку Януковича в Урзуфі, під ногами іскрило тепле червневе море, а я думала, яка я щаслива і яке мінливе життя. Вчора -мерзли на Майдані, без п'яти хвилин жертви Януковича, а сьогодні я чищу зброю лахами Януковича, що вигребла зі шафи. Вчора зупинили Яніка, а тепер зупиняєм Путіна -вдало. Проте життя як, гойдалка, зараз я щаслива і треба запам'ятати цю мить, бо гойдалка вже пішла вниз... Таки пішла...Коля те літо не пережив. Але потім обов'язково піде вверх. Вниз, вверх, вниз, вверх.



Це фото Колі під час звільнення Маріуполя. Дякую всім-всім, хто звільнив Маріуполь".

Також вона опублікувала відео з нашоломної камери Андрія Дзиндзі.

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