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Українського воїна поранено в результаті ворожого обстрілу біля Пищевика, - пресцентр ОС

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Українського воїна поранено в результаті ворожого обстрілу біля Пищевика, - пресцентр ОС
Російські найманці обстріляли позиції ЗСУ в районі населеного пункту Пищевик, в результаті чого один український військовослужбовець зазнав кульового поранення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Сьогодні, 13 червня, збройні формування російської Федерації вкотре відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил в районі населеного пункту Пищевик.

Внаслідок обстрілу один наш захисник дістав кульове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу".

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