Стерненка має судити суд присяжних, який обіцяла впровадити наша партія, - "слуга народу" Гурін

Депутат "Слуги народу" Дмитро Гурін вважає, що Сергія Стерненка має судити суд присяжних.

Про це Гурін написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Наводимо його текст без змін.

"Під час третього нападу вбивцю вбито.



Вчора я, як член Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради України по розслідуванню нападів на активістів свідчив в суді під присягою по справі Сергія Стерненка.



Як член ТСК, я не бачу в цьому процесі реальної неупередженості і не розумію чому швидкість цього розслідування так разюче відрізняється від темпів розслідування інших нападів на Стерненка та активістів по всій Україні, справи яких досліджує ТСК.



Під час третього нападу вбивцю вбито — ось суть справи Стерненка.



Чи є винним за цей самозахист громадянин, на якого системно нападають — і держава не пропонує захисту?



Я не знаю.

Але знаю, що кожен громадянин України має право на справедливість.



Сергій Стерненко має право, щоб його судив не "реформований" Порошенко суд, а українці в суді присяжних — який вже 25 років гарантовано громадянам Конституцією.



Впровадження суду присяжних є частиною передвиборчої програми партії "Слуга Народу" і нашою відповідальністю.



Нам потрібен суд, якому ми всі будемо довіряти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обрання запобіжного заходу Стерненку відклали до 15 червня. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня 2018-го стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї