Стерненка має судити суд присяжних, який обіцяла впровадити наша партія, - "слуга народу" Гурін
Про це Гурін написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Наводимо його текст без змін.
"Під час третього нападу вбивцю вбито.
Вчора я, як член Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради України по розслідуванню нападів на активістів свідчив в суді під присягою по справі Сергія Стерненка.
Як член ТСК, я не бачу в цьому процесі реальної неупередженості і не розумію чому швидкість цього розслідування так разюче відрізняється від темпів розслідування інших нападів на Стерненка та активістів по всій Україні, справи яких досліджує ТСК.
Під час третього нападу вбивцю вбито — ось суть справи Стерненка.
Чи є винним за цей самозахист громадянин, на якого системно нападають — і держава не пропонує захисту?
Я не знаю.
Але знаю, що кожен громадянин України має право на справедливість.
Сергій Стерненко має право, щоб його судив не "реформований" Порошенко суд, а українці в суді присяжних — який вже 25 років гарантовано громадянам Конституцією.
Впровадження суду присяжних є частиною передвиборчої програми партії "Слуга Народу" і нашою відповідальністю.
Нам потрібен суд, якому ми всі будемо довіряти".
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня 2018-го стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї