Притула про складення депутатських повноважень Вакарчуком: "Вакар зробив те, що обіцяв"
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбуці Притули.
"Перед виборами Святослав сказав журналістам: "Моя мета – привести до влади професіоналів, для яких державні інтереси і справедливість – понад усе". І виконав свою обіцянку.
Завів у парламент невелику, але досить фахову команду. За час перебування в парламенті депутати з фракції "Голосу" не "зашкварились": не стали "тушками", не займалися кнопкодавством, не замовляли повій під час робочого дня, не обіцяли подати воду в Крим, щоб спростити життя окупантам і не рекомендували пенсіонерам продавати собак, щоб сплатити за комуналку", -написав телеведучий.
Притула нагадав, що Вакарчук хотів створити партію нового зразка. "Чи не класику" української політики, партії лідерського зразка, а партію однодумців.
"Як наслідок: голова фракції "Голосу" в парламенті не Вакарчук, а Рахманін. Голова партії "Голос" не Вакарчук, а Кіра Рудик.
Вакар зробив те, що обіцяв. І, залишаючись ідейним натхненником партії і, водночас, її рядовим депутатом – здав мандат", -зазначає Притула.
На думку шоумена, партія "Голос" відбулась. "Святослав людей не тільки привів, але й дав їм можливість рухатись далі самостійно.
І тепер перед командою на чолі з Кірою Рудик стоять нові виклики. Попереду вибори у місцеві ради, вибори мерів по всій Україні. Буде гаряче", - додав він.
11 червня народний депутат, екслідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що складає з себе депутатські повноваження. При цьому він збирається продовжити роботу в політсилі, а також візьме участь у великому просвітницькому проєкті, розповів Вакарчук.
Місце Вакарчука в парламенті посяде Аліна Свідерська, юрист і правозахисниця, дружина колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка.