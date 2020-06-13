Зеленський про зростання захворюваності на COVID-19: "Треба ретельно перевіряти магазини, ринки, громадський транспорт"

Президент України Володимир Зеленський очікує від Кабінету Міністрів прогнозів і рішень через збільшення в країні кількості лабораторно підтверджених випадків інфікування COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Уже третю добу в нас значно більша кількість лабораторно підтверджених випадків інфікування. Я просив визначити причину й очікую від вас прогнозів та рішень", – сказав Володимир Зеленський на селекторній нараді з участю Кабміну та правоохоронних відомств у суботу, 13 червня.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що занепокоєння викликає підвищена кількість госпіталізованих з ознаками коронавірусної інфекції, кількість пневмоній та збільшення виявлених випадків інфікування.

"Причини для паніки немає, але є "дзвіночки", які вимагають реакції", – додав прем'єр-міністр Денис Шмигаль і запропонував визначитися з моделлю посилення контролю заходів адаптивного карантину.

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"Треба ретельно перевіряти магазини, ринки, громадський транспорт - місця, де можуть бути скупчення людей. Відповідальність за ці скупчення - на закладах та платформах, які мають гарантувати безпеку, прописану Кабінетом Міністрів", – зазначив Зеленський.

Денис Шмигаль зауважив, що міжнародний досвід демонструє дієвість адміністративної відповідальності.

Також глава Національної поліції України Ігор Клименко доповів, що за час карантину було складено понад 12,5 тис. адміністративних протоколів через порушення вимог безпеки, суди винесли рішення щодо штрафів на 4,5 млн грн.

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