Новини

Триває перевірка інформації щодо моніторингу співробітником ОГП закриття справ проти Злочевського, - Офіс генпрокурора

6 03432
Триває перевірка інформації щодо моніторингу співробітником ОГП закриття справ проти Злочевського, - Офіс генпрокурора
Генеральна інспекція Офісу Генерального прокурора розпочала службове розслідування за фактом незаконного втручання до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГП.

"За попередніми даними, працівником Офісу Генпрокурора був здійснений вхід до ЄРДР для перевірки інформації про закриття кримінального провадження за підозрою ексміністру екології. Закрити це провадження через надання 6 мільйонів доларів США неправомірної вигоди керівникам антикорупційних органів намагалася група осіб. 12 червня 2020 року їх було затримано Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою під час спроби передачі хабара", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Закриття справ проти Злочевського моніторилось із флешки співробітниці Офісу генпрокурора, - Холодницький

Наразі встановлюється коло причетних до втручання до ЄРДР осіб. У разі підтвердження інформації буде вирішуватися питання про їхнє звільнення з обійманих посад та притягнення до відповідальності.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Согласно заявлению Сытника и Холодницкого, никакого отношения к делу " Вurisma Group" оглашенный факт взятки не имеет. Взятка в $ 6 млн предназначалась за закрытие эпизода по содействию Злочевского в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ОАО "Реал Банк".. Кроме того следствие проверяет причастность некоторых работников Офиса генпрокурора к данному преступлению. А кто у нас сейчас Генпрокурор? Ой, зря Венедиктова бочку катила на Холодницкого на днях. Ой, зря! Ответка быстренько прилетела.
  • Злой Карлик
    Узкоглазая дура всю сознательную жизнь продавала косметику, имея диплом юристки. Что поделать, живем в эпоху дебилов на высших должностях.
    Проводится проверка информации о мониторинге сотрудником ОГП закрытия дел против Злочевского, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 5276
  • LentaNews
    Ложь. Чтобы получить информацию о пользователе, входящем в систему ЕРДР нужно пять минут (или меньше). И еще 10 минут о регистрации нового преступления в систему ЕРДР.
    И еще 10 минут на подготовку сообщения о подозрении. А дальше вызов на допрос к следователю. Кстати, в одном из телеграмм-каналов уже прошла фамилия сотрудника офиса генпрокурора, входившего в систему.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини