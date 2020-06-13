Триває перевірка інформації щодо моніторингу співробітником ОГП закриття справ проти Злочевського, - Офіс генпрокурора
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГП.
"За попередніми даними, працівником Офісу Генпрокурора був здійснений вхід до ЄРДР для перевірки інформації про закриття кримінального провадження за підозрою ексміністру екології. Закрити це провадження через надання 6 мільйонів доларів США неправомірної вигоди керівникам антикорупційних органів намагалася група осіб. 12 червня 2020 року їх було затримано Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою під час спроби передачі хабара", - йдеться в повідомленні.
Наразі встановлюється коло причетних до втручання до ЄРДР осіб. У разі підтвердження інформації буде вирішуватися питання про їхнє звільнення з обійманих посад та притягнення до відповідальності.