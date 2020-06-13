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Проведення ЗНО залежатиме від епідемічних показників 20-22 червня, - Ляшко

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Проведення ЗНО залежатиме від епідемічних показників 20-22 червня, - Ляшко
Питання проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання залежатиме від епідемічних показників на 20-22 червня.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянула два показники, оцінка яких 20-22 червня свідчитиме про те, чи буде можливість проведення ЗНО в запропоновані терміни, чи потрібно буде повернутися до цього питання пізніше і переглянути його згодом, якщо епідситуація не дозволятиме провести ЗНО", - сказав він на брифінгу в суботу за підсумками засідання комісії.

Ляшко не уточнив, які саме показники будуть оцінюватися для ухваленняя рішення про можливість проведення ЗНО.

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Як повідомлялося, через погіршення епідеміологічної ситуації учасники пробного ЗНО проходитимуть тестування 15 і 17 червня вдома, а не в навчальних закладах; рішення про скасування пробного ЗНО в навчальних закладах уряд ухвалив у п'ятницю через збільшення кількості хворих коронавірусною інфекцією COVID-19.

На 15 червня заплановано пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. На 17 червня - з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).

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Основна сесія ЗНО запланована з 25 червня до 17 липня. До зовнішнього незалежного оцінювання допускатимуть осіб із температурою нижче 37,2 °С, без ознак респіраторних хвороб і в захисних масках.

Топ коментарі

  • Имярек
    Яка радість буде ректорам!
  • Иван Стариков
    показатели будут хреновые, козе ясно
  • Галина Кухар 60a2daa2
    Господи, до каких пор будут издеваться над детьми, травмируя их психику, только представьте себе, сколько сил и здоровья, нервов потратили выпускники на этом проклятом дистанционном обучении, сами, один на один со своими проблемами, ведь заочное обучение, как заочное питание, стол накрыт на картинке, а ты голоден.Так вот и это дистанционное обучение. Родители сами сидели с детьми и готовились к этим пробным ЗНО, проплатили их проведение, а это не дешевое удовольствие, и вот снова нам сюрпрайз от власть имущих, так решили дяди и тети с МОЗ, проводить пробные ЗНО дистанционно. Что же это за дебилизм и когда он прекратится? Значит в рестораны верхушка правителей ходила и в период карантина, а мы простолюдины сидели нищими дома, обучая детей и готовя их к ЗНО и вдруг они решили бах и все, учитесь и сдавайте сами и дальше. Это что такое? Сколько умирает людей от туберкулеза, пневмоний, онкологии и так далее, от нищеты, но у нас коронавирус. А почему никто не задумывается, а может это подтасовка статистики? Опомнитесь, достаточно играть судьбами детей, дайте им осуществить свою мечту, поступить у высшие учебные заведения, проведите эти проклятые основные ЗНО вовремя, достаточно уже трепать детей, подумайте о них, к тому же родители уже закупили все для этих ЗНО, и антисептик и маски и многое другое согласно "вымог" министерства, увы, нам бесплатно ничего не выдается, а какие на все это цены, только догадайтесь, но вам этого не понять, так как сыт голодному не верит. Дяденьки и тетеньки, вы кого хотите "прибить" и над кем поиздеваться, над нами нищими и нашими детьми, ваши то уже все учатся в Европе, а нам другого не дано, опомнитесь, дети наше будущее, или вам приятно, когда вы любуетесь очередями на пунктах пропуска уезжающих из Украины.Это просто Позор для нас украинцев такое отношение к детям.
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