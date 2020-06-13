Проведення ЗНО залежатиме від епідемічних показників 20-22 червня, - Ляшко

Питання проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання залежатиме від епідемічних показників на 20-22 червня.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянула два показники, оцінка яких 20-22 червня свідчитиме про те, чи буде можливість проведення ЗНО в запропоновані терміни, чи потрібно буде повернутися до цього питання пізніше і переглянути його згодом, якщо епідситуація не дозволятиме провести ЗНО", - сказав він на брифінгу в суботу за підсумками засідання комісії.

Ляшко не уточнив, які саме показники будуть оцінюватися для ухваленняя рішення про можливість проведення ЗНО.

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Як повідомлялося, через погіршення епідеміологічної ситуації учасники пробного ЗНО проходитимуть тестування 15 і 17 червня вдома, а не в навчальних закладах; рішення про скасування пробного ЗНО в навчальних закладах уряд ухвалив у п'ятницю через збільшення кількості хворих коронавірусною інфекцією COVID-19.

На 15 червня заплановано пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. На 17 червня - з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).

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Основна сесія ЗНО запланована з 25 червня до 17 липня. До зовнішнього незалежного оцінювання допускатимуть осіб із температурою нижче 37,2 °С, без ознак респіраторних хвороб і в захисних масках.