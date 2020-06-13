Одного воїна поранено, найманці РФ обстріляли з 122-мм артилерії позиції ЗСУ біля Луганського, з мінометів - позиції біля Кримського, - пресцентр ОС

Сьогодні збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши артилерійські системи калібру 122 мм, міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", біля Славного, агресор двічі вів вогонь по наших позиціях із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, а біля Пищевика - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник, розмістивши свої артилерійські системи поряд із будинками мирних жителів на східній околиці Калінінського, випустив 50 снарядів 122-го калібру по позиціях Об'єднаних сил поблизу Луганського.

Біля Кримського ворог двічі вів вогонь із мінометів калібру 120 і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

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Підсумки за минулу добу

12 червня збройні формування РФ 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Факти ворожого вогню було зафіксовано біля населених пунктів Луганське, Верхньоторецьке, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Кримське та Широкине.

За даними розвідки, 12 червня українські військовослужбовці знищили двох російських окупантів і ще не менше трьох поранили.

За минулу добу представниками Національної поліції зі складу Об'єднаних сил розкриті серед цивільного населення 2 пограбування, 4 крадіжки та 4 факти незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 63 адміністративні правопорушення.

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З 10 червня частково відновили роботу українські контрольні пункти в'їзду-виїзду "Мар'їнка" та "Станиця Луганська". Зокрема, вчора представники Держприкордонслужби належним чином оформили і пропустили 6 громадян і один транспортний засіб на тимчасово окуповану територію. Однак ці люди були зупинені озброєними найманцями РФ, які без пояснення причин відмовили їм у в'їзді на непідконтрольну уряду України територію. Тож за минулу добу громадяни лінію розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду не перетинали.