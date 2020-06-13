Польща завжди підтримуватиме Україну на міжнародній арені та ніколи не визнає силоміць змінених РФ кордонів, - Дуда
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
"Це дуже складна ситуація, і у мене глибоке переконання, що ми не можемо залишити Україну за таких обставин. Тому всюди, де я перебуваю, на міжнародній арені, я підкреслюю, що потрібно дотримуватися міжнародного права. Адже нікому не потрібно пояснювати, наскільки загрозлива ситуація, за якої Європа і весь світ визнали б, що можна погодитися на зміну кордонів силою, навіть якщо це мовчазна згода", - заявив Дуда.
Він додав, що Польща зовсім не може з цим погодитися. За його словами, упродовж останніх п'яти років частина України окупована Росією, Україна - країна, на яку напали, і там весь час "тліє війна".
"Сьогодні тверда підтримка України на міжнародній арені - в національних інтересах Польщі", - констатував Дуда.
Водночас у польсько-українських відносинах в останні п'ять років були "різні моменти". Але Дуда впевнений, що обидва народи "житимуть у справжній дружбі, взаємоповазі, без взаємних претензій, шануючи убитих і загиблих".