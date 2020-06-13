Польща завжди підтримуватиме Україну на міжнародній арені та ніколи не визнає силоміць змінених РФ кордонів, - Дуда

Україна - хороший сусід зі складною внутрішньою ситуацією, Польща має підтримати її на міжнародній арені та не визнавати силову зміну меж Росією.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Це дуже складна ситуація, і у мене глибоке переконання, що ми не можемо залишити Україну за таких обставин. Тому всюди, де я перебуваю, на міжнародній арені, я підкреслюю, що потрібно дотримуватися міжнародного права. Адже нікому не потрібно пояснювати, наскільки загрозлива ситуація, за якої Європа і весь світ визнали б, що можна погодитися на зміну кордонів силою, навіть якщо це мовчазна згода", - заявив Дуда.

Він додав, що Польща зовсім не може з цим погодитися. За його словами, упродовж останніх п'яти років частина України окупована Росією, Україна - країна, на яку напали, і там весь час "тліє війна".

Читайте також: Президент Польщі Дуда підписав Стратегію національної безпеки, спрямовану на боротьбу з загрозою з боку Росії

"Сьогодні тверда підтримка України на міжнародній арені - в національних інтересах Польщі", - констатував Дуда.

Водночас у польсько-українських відносинах в останні п'ять років були "різні моменти". Але Дуда впевнений, що обидва народи "житимуть у справжній дружбі, взаємоповазі, без взаємних претензій, шануючи убитих і загиблих".