Одномоментне посилення карантинних заходів на території всієї України наразі не розглядається, - Ляшко

Питання посилення карантинних заходів на всій території України наразі не розглядається, рішення в умовах адаптивного карантину приймають обласні комісії. Національна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій посилить контроль за роботою відповідних регіональних комісій.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз ми не розглядаємо питання повернення одномоментно до жорсткіших заходів, оскільки на території України працює адаптивний карантин. Є три базові індикатори, і якщо в області один із цих індикаторів перевищує допустимі показники, область зобов'язана провести засідання комісії і визначити причини, чому так відбувається, визначити сферу економіки, яка дає найбільшу кількість негативних результатів щодо поширення коронавірусу на території цієї області, і повернутися в бік зменшення пом'якшення, яке було на попередньому етапі, в бік жорсткіших норм", - сказав чиновник на брифінгу в суботу.

Як приклад Ляшко навів Житомирську область, де після триденного перевищення показника інцидентності обласна комісія скасувала роботу готелів і заборонила відвідування закладів громадського харчування всередині приміщень. "І такі випадки є у кожній області", - зазначив заступник міністра.

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"Національна комісія зобов'язала посилити контроль за роботою обласних комісій, і ми відстежуватимемо, чи відповідають рішення регіональної комісії тій епідемічній ситуації, яка є на території регіону", - додав головний санлікар.

Нагадуємо, в Україні за минулу добу зафіксовано новий антирекорд - 753 інфіковані за добу.