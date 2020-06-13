Одномоментне посилення карантинних заходів на території всієї України наразі не розглядається, - Ляшко
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Зараз ми не розглядаємо питання повернення одномоментно до жорсткіших заходів, оскільки на території України працює адаптивний карантин. Є три базові індикатори, і якщо в області один із цих індикаторів перевищує допустимі показники, область зобов'язана провести засідання комісії і визначити причини, чому так відбувається, визначити сферу економіки, яка дає найбільшу кількість негативних результатів щодо поширення коронавірусу на території цієї області, і повернутися в бік зменшення пом'якшення, яке було на попередньому етапі, в бік жорсткіших норм", - сказав чиновник на брифінгу в суботу.
Як приклад Ляшко навів Житомирську область, де після триденного перевищення показника інцидентності обласна комісія скасувала роботу готелів і заборонила відвідування закладів громадського харчування всередині приміщень. "І такі випадки є у кожній області", - зазначив заступник міністра.
"Національна комісія зобов'язала посилити контроль за роботою обласних комісій, і ми відстежуватимемо, чи відповідають рішення регіональної комісії тій епідемічній ситуації, яка є на території регіону", - додав головний санлікар.
Нагадуємо, в Україні за минулу добу зафіксовано новий антирекорд - 753 інфіковані за добу.