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На Рівненщині 11-річна дитина загинула від удару деталі, що відлетіла від колеса вантажівки, - Нацполіція. ФОТО

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У селі Новорічиця Рівненської області від удару деталі, що відлетіла від вантажівки, загинула 11-річна дівчинка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Рівненщині 11-річна дитина загинула від удару деталі, що відлетіла від колеса вантажівки, - Нацполіція 01

Під час руху вантажного автомобіля "Урал-4320", який був навантажений деревиною, відпало бортове кільце диска колеса. Деталь відлетіла орієнтовно на 20 метрів і вдарила 11-річну дівчинку. Дитина разом із матір'ю стояла біля магазину, розташованого біля дороги. Дівчинка зазнала важких травм, тому їй негайно викликали швидку допомогу.

На Рівненщині 11-річна дитина загинула від удару деталі, що відлетіла від колеса вантажівки, - Нацполіція 02

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На Рівненщині 11-річна дитина загинула від удару деталі, що відлетіла від колеса вантажівки, - Нацполіція 03

Крім того, свідки події власним автомобілем разом із потерпілою поїхали назустріч швидкій. Проте життя дитині врятувати не вдалося. Медики лише констатували смерть.

На Рівненщині 11-річна дитина загинула від удару деталі, що відлетіла від колеса вантажівки, - Нацполіція 04

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Водій вантажівки відповідно до освідування був тверезим.

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У 31-річної матері залишилося двоє молодших дітей.

Топ коментарі

  • ALEX BLACK 81798d64
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  • Eugeniusz 1
    Дед отступать не привык! Его не покидало чувство что сзади заградотряды НКВД.
  • Andriy Marchyk
    Неймовірний та жахливий збіг обставин...
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