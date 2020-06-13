Експеримент із надання послуги "платна камера" вже приніс понад 115 тисяч гривень додаткових коштів, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська назвав проєкти, які відомство повністю реалізувало за сто днів.

Підсумки роботи Мін'юсту за 100 днів його глава підбив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Традиція "100 днів" має об'єктивне підґрунтя: суспільство хоче швидких результатів (і має на це право), а політики прагнуть такі результати продемонструвати" - зазначив він.

Серед реалізованих проєктів - запуск платних камер у слідчих ізоляторах. "Це лише маленька цеглинка у величезній тюремній реформі, про яку я багато розповідав. Але і вона дає свої результати. Як плату ми вже отримали 115 500 грн додаткових коштів, за рахунок яких починаємо ремонт безкоштовних камер", - зазначив міністр.

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Крім того, розроблено сайт, присвячений юридичній війні з Російською Федерацією, а також сервіс перевірки наявності боргів у виконавчих провадженнях і можливості їхньої сплати онлайн.

Крім того, Мін'юст взяв участь у розробці "банківського закону" (відомого як "антиколомойський"). "Це не лише дозволило отримати кредитну програму від МВФ, але і захистити інтереси держави в судових спорах із колишніми власниками банків. Нагадаю, що Мін'юст представляє інтереси КМУ в сотнях судових процесів із колишніми власниками банків. Наприклад, вже в понеділок - ключове засідання Верховного Суду у справі щодо "депозитів Суркісів" у "Приватбанку", - зазначив він.

За словами Малюськи, зроблено перший крок до саморегулювання нотаріусів - "віддали нотаріусам частину квоти Мін'юсту у Вищій кваліфікаційній комісії нотаріату". Тепер нотаріуси мають там більшість і практично самостійно прийматимуть рішення про доступ і виключення зі своєї професії, зазначив міністр.

"Ключовим досягненням стало те, що ми попри епідемію утримали в робочому стані всю нашу систему. Це і Антирейдерська колегія, державні виконавці, державні нотаріуси, РАЦС, безоплатна правова допомога, в'язниці та СІЗО, територіальні підрозділи тощо", - підкреслив він.

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Нагадаємо, пілотний проєкт із надання платних послуг в установах виконання покарань працює в 10 слідчих ізоляторах.

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