Експеримент із надання послуги "платна камера" вже приніс понад 115 тисяч гривень додаткових коштів, - Малюська
Підсумки роботи Мін'юсту за 100 днів його глава підбив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Традиція "100 днів" має об'єктивне підґрунтя: суспільство хоче швидких результатів (і має на це право), а політики прагнуть такі результати продемонструвати" - зазначив він.
Серед реалізованих проєктів - запуск платних камер у слідчих ізоляторах. "Це лише маленька цеглинка у величезній тюремній реформі, про яку я багато розповідав. Але і вона дає свої результати. Як плату ми вже отримали 115 500 грн додаткових коштів, за рахунок яких починаємо ремонт безкоштовних камер", - зазначив міністр.
Крім того, розроблено сайт, присвячений юридичній війні з Російською Федерацією, а також сервіс перевірки наявності боргів у виконавчих провадженнях і можливості їхньої сплати онлайн.
Крім того, Мін'юст взяв участь у розробці "банківського закону" (відомого як "антиколомойський"). "Це не лише дозволило отримати кредитну програму від МВФ, але і захистити інтереси держави в судових спорах із колишніми власниками банків. Нагадаю, що Мін'юст представляє інтереси КМУ в сотнях судових процесів із колишніми власниками банків. Наприклад, вже в понеділок - ключове засідання Верховного Суду у справі щодо "депозитів Суркісів" у "Приватбанку", - зазначив він.
За словами Малюськи, зроблено перший крок до саморегулювання нотаріусів - "віддали нотаріусам частину квоти Мін'юсту у Вищій кваліфікаційній комісії нотаріату". Тепер нотаріуси мають там більшість і практично самостійно прийматимуть рішення про доступ і виключення зі своєї професії, зазначив міністр.
"Ключовим досягненням стало те, що ми попри епідемію утримали в робочому стані всю нашу систему. Це і Антирейдерська колегія, державні виконавці, державні нотаріуси, РАЦС, безоплатна правова допомога, в'язниці та СІЗО, територіальні підрозділи тощо", - підкреслив він.
Нагадаємо, пілотний проєкт із надання платних послуг в установах виконання покарань працює в 10 слідчих ізоляторах.