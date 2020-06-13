Тестування не виявило COVID-19 у членів української делегації, яка повернулася з переговорів у Франції, - Офіс президента
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"В Офісі президента дотримуються всіх заходів безпеки: проводиться регулярний температурний скринінг, є обов'язковими масковий режим і соціальне дистанціювання. Всі співробітники регулярно проходять тестування.
Президент України Володимир Зеленський обмежив зустрічі та перебуває на частковому карантині через виявлення коронавірусної інфекції у першої леді Олени Зеленської", - йдеться в повідомленні.
Нагадуємо, 12 червня українська делегація відвідала Французьку Республіку з одноденним робочим візитом. Очолював делегацію віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. До її складу входили керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Андрій Таран, міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко, заступник керівника ОП Ігор Жовква та радник президента Руслан Демченко.
Декілька ЗМІ повідомили про нібито виявлені випадки коронавірусу у деяких членів української делегації.