Організована "слугою народу" Герусом схема з трейдерами довела енергетику до дефіциту в 50 млрд грн, це майже весь перший транш МВФ, - нардеп "Батьківщини" Кучеренко

Народний депутат України фракції "Слуга народу", голова комітету енергетики та ЖКГ Андрій Герус за допомогою наближеного до влади оточення організував злочинну схему "Золотий ключик", що створила дефіцит у 50 млрд грн на оптовому ринку електричної енергії.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав народний депутат Олексій Кучеренко, вказавши на засилля трейдерів на енергоринку, які здійснюють фіктивні продажі або інші фінансові схеми, передає Цензор.НЕТ.

"У період роботи зв’язки Ковалів-Герус-Коваленко умови роботи ринку електроенергії були приведені до такого стану, що на ринку на добу на перед 21% продають компанії, в яких нема свого ресурсу, які його не імпортуют і не виробляють. Тобто вони його купили в якогось державного виробника (бо приватний не дурний) дешево і продали на біржі з наваром", - розповів Кучеренко.

За його словами, до таких трейдерів належать компанія "НЕК" Олександра Притики, компанія "Юнайтед Енереджі", близька до олігарха Ігоря Коломойського, а також "Енерджикс", яка здійснювала перепродаж електроенергії від КП "Київтеплоенерго" на адресу "Укрзалізниці".

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"Назвіть мені ще одну країну, де половину електроенергії з тієї, що потрапляє на біржу, державні виробники продають спочатку прокладкам, а не йдуть самі на біржу, щоб продати її. Хто ці трейдери? Це здебільшого друзі Геруса, які супроводжують його упродовж всієї його кар'єри на чолі комітету", - зазначив депутат.

За його словами, такі дії свідчать про наявність організованої злочинної групи у владі, яка курирує енергетичну галузь.

"Це 100% корупція. А хто виконавець всього цього схематозу через створення такої моделі грабежу держпідприємств? Це - НКРЕКП в особі Коваленка. Ідеолог - Герус. Покровитель з Офісу президента - Ковалів", - додав Кучеренко.

Водночас він повідомив, що державні підприємства "Енергоатом", "Укренерго", "Укргідроенерго", "Гарантований покупець", "Центренерго" розкрадаються.

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"Мені моторошно називати цифру дефіциту енергетики, але це 50 млрд грн. Це майже весь перший транш МВФ. Шахтарі, про працю і внесок яких у ВВП жодного доброго слова ніколи не сказав Герус, страйкують у масштабі, який я пам'ятаю тільки в 1990-х роках", - наголосив Кучеренко.

Нагадаємо, влітку 2019 року в держкомпанії "Центренерго" було призначено новий менеджмент, який пов'язують із групою "Приват" Ігоря Коломойського.

За інформацією видання "Цензор.НЕТ", державне підприємство "Центренерго" почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи "Приват" - Нікопольський і Запорізький завод феросплавів, "Дніпроазот", а також трейдеру "Юнайтед Енерджі".

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Крім того, "Центренерго" купувало вугілля з Росії через ТОВ "Нафта Форс" (входить до сфери впливу Коломойського). Наближені до олігарха фірми відвантажували на "Центренерго" вугілля за ціною 3165 грн за тонну, що вдвічі більше ринкової на той час (1741р грн за тонну).

За підсумками 2019 року, збитки держкомпанії становили 2,5 млрд грн, хоча в 2018 році було 1,4 млрд грн прибутку.

20 травня президент України Володимир Зеленський пообіцяв організувати успішну приватизацію "Центренерго" навіть попри збитки. Однак видання Bigus.info повідомило, що Коломойський "сховав" весь адміністративний персонал "Центренерго" після того, як держава спробувала повернути контроль над підприємством.

27 травня з'явилася інформація, що Андрій Герус і його оточення організували фінансову схему під назвою "Золотий ключик", яка дозволяє заробляти на продажу електроенергії "Укрзалізниці" за завищеною ціною на 38 копійок з кожного кіловата. Завдяки цьому наближена до Геруса компанія отримала 321 млн грн прибутку за 1-й квартал 2020 року. Водночас АМКУ, НКРЕКП, а також СБУ ігнорували довідки Оператора ринку про схеми маніпуляцій на ринку електроенергії.

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